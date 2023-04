Europa League, stagione finita per uno dei protagonisti più attesi: la Juve fa festa

L’Europa League perde uno dei suoi protagonisti più attesi a causa di un brutto infortunio: ottime notizie per la Juventus

Giovedì si è disputata l’andata dei quarti di finale di Europa League che ha visto coinvolte due squadre italiane ovvero la Juventus e la Roma che puntano ad arrivare alla finalissima di Budapest.

Mentre i giallorossi hanno perso il primo round contro il Feyenoord cadendo 1-0 al De Kuip, possono invece sorridere i bianconeri che hanno superato di misura 1-0 lo Sporting Lisbona. La squadra di Allegri non ha giocato una grandissima partita, rischiando la beffa nel finale, ma è riuscita a portare a casa un vantaggio minimo davvero prezioso in vista del ritorno in Portogallo e la semifinale è sicuramente più vicina. Ma la Juventus ha anche un altro motivo per esultare visto da Manchester sono arrivate ottime notizie che fanno sorridere i bianconeri, meno il Manchester United che è una delle candidate, se non la candidata principale, alla vittoria dell’Europa League.

Il Manchester United perde i pezzi: Allegri può sorridere

Se la Juventus ha vinto il proprio match di andata contro lo Sporting, non si può dire lo stesso del Manchester United che contro il Siviglia è stato capace di buttare al vento un 2-0 importantissimo negli ultimi minuti di gioco con due autogol. I Red Devils dovranno ora andare al Sanchez Pizjuan per vincere, ma sanno che sarà molto difficile visto che il Siviglia sogna di volare in semifinale e lo stadio sarà una vera bolgia. Il 2-2 casalingo del Manchester United fa sorridere invece la Juventus che spera in un’eliminazione a sorpresa degli inglesi che sono visti come i principali favoriti per la vittoria dell’Europa League e che potrebbero essere potenziali avversari dei bianconeri in semifinale. Inoltre, la squadra di Allegri può far festa poiché il Manchester United dovrà fare a meno di alcuni giocatori in vista delle prossime partite, soprattutto nel reparto difensivo dove è arrivata una brutta tegola.

Sia per il ritorno che per il resto della stagione, infatti, Ten Hag dovrà fare a meno del suo pupillo Lisandro Martinez che negli ultimi minuti della sfida contro il club andaluso ha riportato la frattura del metatarso del piede. Il difensore argentino era una delle certezze della difesa del tecnico olandese che ora dovrà inventarsi qualcosa in vista di un ritorno che si preannuncia davvero molto complicato. Inoltre, l’ex allenatore dell’Ajax non avrà a disposizione neppure Raphael Varane che starà fuori per alcune settimane e ciò significa che dovrà puntare su Maguire, protagonista sin qui di una stagione molto negativa ed autore dell’autogol che ha portato al 2-2 del Siviglia.

Notizie che fanno sorridere la Juventus di Allegri che, anche in caso di scontro con il Manchester United in semifinale, potrebbe sfruttare la fragilità difensiva avversaria. Il Manchester United ha dimostrato di avere delle lacune importanti dietro e contro il Siviglia si è avuta una chiara conferma di ciò.