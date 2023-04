La Juve piazza il colpo a Madrid: in prestito

Occasione ghiotta dalla Spagna: la Juventus è pronta a prendere il big in prestito, ecco cosa può succedere durante l’estate

La Juventus è pronta a vivere emozionanti settimane di campo. Il rettangolo verde, nonostante una stagione per lunghi tratti travagliata, ha visto la ‘Vecchia Signora’ centrare un rendimento costante da mesi a questa parte.

Al netto dell’amara eliminazione dalla Champions, adesso la squadra di Massimiliano Allegri è in piena corsa in Europa League dove ha racimolato un lieve vantaggio sullo Sporting CP in vista della gara valida per il ritorno dei quarti di finale. Anche in Coppa Italia la ‘Vecchia Signora’ è vivissima: la rete allo scadere di Lukaku tiene, però, ancora molto aperta la possibilità di approdare in finale eliminando l’Inter. Ed in campionato, infine, il possibile è già stato fatto: con i 15 punti di penalizzazione sulle spalle, comminati per il caso plusvalenze fittizie, i bianconeri restano possibilisti sull’ipotetica clamorosa rimonta per il quarto posto. Dal rettangolo verde a quelle che saranno le molteplici operazioni di calciomercato estivo il passo è breve. La Juventus intende andare a puntellare tutte quelle zone del campo nelle quali gli uomini di Allegri hanno spesso e volentieri deluso.

Allegri gongola: Simeone ‘aiuta’ la Juventus

Ci sarà da sudare e mettere mano al portafoglio, anche se con le idee e le occasioni giuste probabilmente non ci sarà nemmeno da svenarsi.

E l’occasione ghiotta può arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Madrid, dove l’ex interista Diego Simeone potrebbe clamorosamente ‘favorire’ la ‘Vecchia Signora’ nella corsa ad un grande colpo. Un profilo che i vertici della società piemontese seguono ormai da anni e che, ora come ora, rischia di avvicinarsi seriamente ai colori bianconeri. Stiamo parlando di Renan Lodi, laterale mancino e nazionale brasiliano che concluderà la sua stagione in prestito al Nottingham Forest prima di rientrare all’Atletico Madrid. La società inglese non sembra disposta a esercitare il diritto di riscatto per acquistare il 25enne di Serrana che non rientra, però, nei piani del ‘Cholo’.

Ecco perchè i ‘Colchoneros’ potrebbero andare a caccia di possibili acquirenti o semplicemente club pronti a puntare, alle giuste condizioni, sull’ex Athletico Paranaense. La Juve è alla ricerca di un profilo di spessore in quella posizione, visto che Alex Sandro è in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato. Da questo punto di vista, l’Atletico potrebbe concedere un nuovo prestito al calciatore, con diritto di riscatto: e la Juve, in primissima linea, è pronta a cogliere la palla al balzo. Un’occasione d’oro per la ‘Vecchia Signora’, che abbraccerebbe di buon grado il terzino verdeoro.