Firmino in Serie A, operazione lampo: che rinforzo

Roberto Firmino in Serie A, trattativa lampo per portare in Italia l’attaccante brasiliano: rinforzo di lusso per la big del campionato

Il centravanti ex Hoffenheim non rinnoverà il suo contratto con il Liverpool e sarà svincolato a partire da luglio: su di lui c’è già grande interesse ed anche una big di Serie A si iscrive alla corsa per acquistarlo.

Uno dei nomi più importanti che inizierà la prossima estate da svincolato è Roberto Firmino. L’attaccante del Liverpool è stato uno degli artefici principali del disegno tattico con cui Jurgen Klopp ha portato i ‘Reds’ a vincere tutto in questi anni, in particolare ovviamente la Champions League del 2019 e la Premier League l’anno successivo, ma la sua avventura inglese è ormai giunta gli sgoccioli. Su di lui è inevitabile che si venga a creare una folta schiera di squadre interessate tra le quali anche compagini italiane, pronte ad approffitare del possibile colpo a zero.

Firmino in Serie A: ecco chi pensa al brasiliano

Numero 9 moderno in grade di giocare anche da seconda punta o trequartista, Firmino ha fatto delle sue grandi capacità tecniche un tassello che lo ha reso unico negli ultimi anni. Il brasiliano, ormai divenuto una delle scelte nel profondo reparto offensivo a disposizione di Klopp e non più la numero 1 assoluta, sta vivendo come tutti i ‘Reds’ una stagione leggermente sotto le aspettative in cui è comunque riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol realizzati (11 in 32 presenze)

Questi dati fanno di lui una vera e propria certezza di qualità e rendimento per chiunque riuscirà ad acquisirlo in estate, così tanto che anche in Italia c’è chi sta già pensando a lui come rinforzo di altissimo spessore. In particolar modo a vautare il profilo di Firmino è la Roma di Josè Mourinho, la quale guarda con interesse la situazione del brasiliano.

I giallorossi stanno indubbiamente avendo un problema sotto l’aspetto realizzativo legato senza dubbio ad un po’ di sfortuna, la Roma è la squadra con più legni colpiti in tutta Europa, ma anche ad un rendimento non sempre ottimale di alcuni protagonisti, su tutti Abraham. Proprio il futuro del centravanti ex Chelsea non sembra essere solido tanto quanto lo era all’inizio della stagione ed in caso di addio quello di Firmino potrebbe essere il profilo giusto sia da un punto di vista tecnico che economico.

Alla base resta comunque capire come si evolverà la questione Tammy Abraham. L’inglese, dopo una prima stagione di alto livello, sta avendo enormi difficoltà e su di lui resta alto l’interesse da parte di alcuni club della Premier League, con i bookmakers d’oltremanica che danno Chelsea, Newcastle e Manchester United favorite in caso di concreto interesse. Al momento resta comunque tutto sul piano teorico, la Roma dovrà prima capire come si chiuderà la stagione in corso e poi valutare il futuro, resta però chiaro che non sarebbe sorprendente vedere un cambio della guardia per il ruolo di centravanti.