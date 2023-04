Esplode la bomba a Roma, Pellegrini via: arriva il sostituto

Dopo la sconfitta in Europa League, la Roma si consola con un nuovo nome che piace alla tifoseria: Pellegrini sarà scaricato?

In quel di Rotterdam, in uno stadio ridimensionato a causa dei fatti che hanno visto recentemente protagonisti i tifosi del Feyenoord, la Roma non ha potuto niente per frenare la forza dei padroni di casa. Gli olandesi hanno vinto il primo round dei quarti di finale di Europa League, tutto si deciderà all’Olimpico con Mourinho che dovrà rimediare agli errori commessi.

La partita è stata la ‘solita’ per la Roma: organizzata difensivamente, ma troppo scialba dal punto di vista offensivo con gli attaccanti giallorossi protagonisti soltanto per gli infortuni incassati. Paulo Dybala prima e Tammy Abraham poi hanno dovuto lasciare il De Kuip anzitempo per due problemi fisici degni di nota che preoccupano non poco la tifoseria a meno sette giorni dal ritorno dell’Olimpico già tutto esaurito per l’occasione.

Intanto si continua a discutere del rendimento ondivago del capitano Lorenzo Pellegrini, autore in Olanda di una prova discreta ma macchiata da un rigore sbagliato al 42′ del primo tempo.

Roma, Aouar in e Pellegrini out?

Di certo in casa giallorossa non recriminano da ora un atteggiamento spesso poco propositivo del proprio capitano, arrivato a prendersi le responsabilità di quella fascia che fu di Totti e De Rossi dopo l’addio del centrocampista di Ostia. Pellegrini ha Roma ha vissuto momenti esaltanti intervallati da altri meno roboanti: per questo molti addetti ai lavori non solo scommettono su un suo ipotetico addio, ma conoscono anche il nome del sostituto, un nome non nuovo alla dirigenza romana. Stiamo parlando di Houssem Aouar, centrocampista che fino a poco tempo fa era considerato uno dei più promettenti in Ligue 1 dopo aver mostrato a Lione le sue indubbie qualità.

Aouar – come rivela il Messaggero – ha svolto delle visite mediche al Campus Bio-Medico di Trigoria lunedì scorso, probabilmente proprio in vista del suo ingaggio la prossima estate quando saluterà definitivamente il Lione (il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno). Thiago Pinto è sulle tracce del centrocampista lionese dall’estate scorsa, all’epoca l’OL sparò troppo alto (15 milioni) e la trattativa fu messa da parte. Lo scorso gennaio il general manager della Roma bussò di nuovo alla porta dei francesi, ma alla fine intuì che era meglio aspettare al prossimo giugno quando Aouar sarà libero e senza squadra. È probabile che il centrocampista franco-algerino sia giunto a Roma per compiere una serie di controlli fisici affinché la società giallorossa abbia contezza della sua tenuta fisica, condizionata nelle ultime stagioni da numerosi infortuni.