Terremoto in casa Inter, esonero Simone Inzaghi: chi arriva

Il futuro di Simone Inzaghi pare possa ritenersi già segnato: con l’esonero, ecco il grande nome che arriverebbe per sostituirlo

Un ko, pesantissimo, contro il Monza. Sono 11 le sconfitte in campionato dell’Inter quest’anno, in una stagione tribolata che ha registrato più bassi che alti.

È vero, il cammino europeo promette bene anche se il lavoro svolto da Simone Inzaghi, nel complesso, non sembra aver soddisfatto i vertici meneghini. Anzi, il tecnico piacentino è ormai da mesi sulla graticola. Perchè la voce di un possibile esonero in corsa non si è ancora sopita del tutto mentre pare quasi scontata la separazione tra le parti, durante il calciomercato estivo, per lasciare spazio ad un nuovo allenatore. L’Inter rischia seriamente di non rientrare tra le prime quattro in Serie A: il -2 dal Milan quarto pesa, un risultato che verrebbe definito semplicemente disastroso da diversi punti di vista. In primis economico ma non solo: perdere il treno che permetterebbe l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League, con una rosa ed un monte ingaggi tanto importanti, sarebbe delittuoso.

Via Inzaghi, ritorno in Serie A: l’Inter ha scelto l’erede

In caso di ulteriori passi falsi, quindi, la dirigenza si convincerebbe al 100% a cambiare rotta. Addio Simone Inzaghi, che intanto resta sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con la ‘Beneamata’.

Ma Marotta osserva le possibilità che il calcio europeo riserverà all’Inter, con un nome su tutti che sembra poter tornare fortemente in auge per la panchina nerazzurra. Sono numerosi i nomi circolati nelle ultime settimane per l’eventuale rimpiazzo in corso d’opera che, tuttavia, rimane complicato. Si è parlato di Chivu, alla guida della Primavera meneghina e possibile traghettatore fino a giugno. Ma il nome che sembra poter rappresentare un rilancio bello e buono al progetto del club di Zhang è uno solo Roberto De Zerbi. Tecnico apprezzato in tutta Europa per il suo calcio spettacolare e propositivo, ha lasciato il Sassuolo per tentare la fortuna in Ucraina alla guida dell0 Shakhtar Donetsk.

I tristi fatti di cronaca, però, hanno letteralmente costretto l’allenatore a guardare più lontano e adesso al Brighton il suo operato è sotto gli occhi di tutti. Settimo in Premier League, ben 5 punti sopra un certo Liverpool. Il contratto che l’ex Sassuolo ha firmato con la società inglese vede come scadenza il 2026. Nonostante ciò, l’Inter continua a pensarvi e con Inzaghi destinato con ogni probabilità ad essere accantonato da giugno, il suo nome risuonerà con grande forza nei pensieri di Beppe Marotta. De Zerbi alla guida dei nerazzurri dall’anno prossimo: uno scenario che sulla sponda interista del Naviglio sperano possa davvero diventare realtà.