Tragedia sfiorata in Serie A: colpo al cuore per i tifosi

Ecco cosa è accaduto e il protagonista del brutto incidente stradale. Si tratta di un calciatore della nostra Serie A

Poteva costar caro a Destiny Udogie – un po’ come a Ciro Immobile – l’incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, tanto da far preoccupare amici e parenti del giocatore, oltre ai tifosi dell’Udinese, squadra in cui milita il giovane laterale.

Si tratta di uno dei giocatori più promettenti del nostro calcio, nato in Provincia di Verona da genitori nigeriani, mosse i suoi primi passi calcistici proprio nell’Hellas, dove ebbe modo di esordire 17enne tra i professionisti.

A comprendere il suo talento vi è stata l’Udinese, quando nell’estate del 2021 acquista il giocatore dal Verona. Le sue prestazioni vengono notate un anno dopo dal Tottenham, al tempo ancora allenato da Conte, con gli ‘Spurs’ che decisero di investire per il classe 2002 circa 25 milioni di euro lasciandolo in Friuli per un anno con la formula del prestito.

Udogie, scontro frontale: la verità sull’incidente stradale con protagonista il laterale dell’Udinese

Il suo rendimento in campo nella stagione odierna rimane alto e di spessore, ma al di fuori di esso la sua giovane età ha prodotto un episodio alquanto spiacevole, attraverso il quale poteva avere ripercussioni peggiori, ma di certo quanto avvenuto non è passato inosservato.

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, mentre si trovava a bordo della sua auto, Destiny Udogie è andato con la sua vettura fuori controllo, fino a schiantarsi con i tavolini esterni di un bar situato nel centro della città di Udine.

Tale sinistro ha provocato danneggiamenti tra ombrellini, sedie e piante localizzate all’esterno del locale, oltre ad aver travolto un’altra vettura trovatasi in zona di sosta. I danni ammonterebbero a circa 3 mila euro, ma per fortuna non vi sono stati danneggiamenti ad altre persone, mentre il calciatore della squadra allenata da Sottil è rimasto illeso dall’incidente provocato.

In attesa di capire quali sanzioni da un punto di vista civile vada a rischiare Destiny Udogie, ci ha pensato l’Udinese a multare il futuro giocatore del Tottenham. A difendere il laterale ci ha pensato il suo agente Stefano Antonelli, il quale ai microfoni di ‘Tmw’ ha comunque stigmatizzato l’episodio: “Sta benissimo, non si è fatto nulla. Un piccolo incidente ce l’hanno tutti, ma poi il calcio amplifica, non essendoci più problemi, si è già allenato con i suoi compagni di squadra“.