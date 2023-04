Altro che Inter, va al Milan: in prestito dal Barcellona

Uno scenario che farebbe infuriare l’Inter e Marotta: lascia il Barcellona e firma con il Milan, lo scenario estivo è clamoroso

La stagione del Milan, è sotto gli occhi di tutti, non è stata esaltante fino a questo momento. In particolar modo in Serie A dove, dopo aver stracciato la concorrenza meno di un anno fa, il dislivello col Napoli appare evidente.

Non nelle singole prestazioni ma in un percorso nel quale gli uomini di Pioli, per diversi fattori, non sono risultati all’altezza della situazione. Il 19esimo scudetto della storia rossonera è ormai un ricordo già molto lontano: quest’anno saranno i ragazzi di Spalletti a prendersi il tricolore e a cucirselo sul petto. Ma il ‘Diavolo’, si sa, è duro a morire ed è per questa ragione che la dirigenza di via Aldo Rossi sta scansionando il calciomercato in vista dell’estate a caccia di profili interessanti per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano. In attacco il nodo spinoso è esclusivamente uno: Rafael Leao. Il portoghese, in scadenza nel 2024, non ha ancora rinnovato ed il rischio di una cessione eccellente si fa sempre più alto, con il passare delle giornate. Le strade del Milan e quelle dell’Inter, in sede di mercato, potrebbero tuttavia tornare ad incrociarsi e questa non è certamente una novità.

Colpaccio in difesa: il Milan anticipa Marotta

Anno dopo anno, infatti, sono numerosi i profili accostati ad entrambe le compagini meneghine che sono quindi già pronte a darsi battaglia in vista del prossimo anno. Ed un club in comune da giugno, pronto a regalare potenziali soddisfazioni a rossoneri e nerazzurri, potrebbe essere il Barcellona.

I catalani hanno vissuto un’annata dai due volti: decisamente deludente in Europa, mentre in Spagna la Liga è ormai in tasca al gruppo allenato da Xavi. Lo stesso ex centrocampista dei catalani ha dettato insieme a Joan Laporta le linee guida per determinare ingressi e uscite in sede di mercato, dando un volto già ben definito al Barcellona del futuro. Scelte che, inevitabilmente, rischiano di interessare il Milan. Clement Lenglet, infatti, dovrebbe fare ritorno in Catalogna dopo il prestito al Tottenham. Gli ‘Spurs’, che non hanno ancora deciso chi allenerà la squadra l’anno prossimo dopo il rumoroso divorzio da Antonio Conte, non intendono riscattare il centrale difensivo. Ed il Barcellona, che non intende minimamente puntarvi per l’immediato futuro, potrebbero offrirlo in Serie A.

All’Inter, a cui Lenglet è stato avvicinato in numerose occasioni, ma non solo. Occhio proprio al Milan, i cui rapporti con i vertici blaugrana sono ottimi e che non disdegnerebbero la firma di un nuovo difensore, di piede mancino, che completi la retroguardia di Pioli. Lo scoglio principale rimane l’alto ingaggio: i rossoneri, in tal senso, potrebbero riuscire nella firma solo se il Barcellona lo cedesse in prestito con diritto di riscatto, contribuendo a parte dello stipendio di Lenglet. Uno scenario che può mandare al tappeto l’Inter che come detto a Lenglet ci ha pensato già molto tempo fa.