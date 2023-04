Asse Madrid-Torino: ci rimette solo Mourinho

Il calciomercato estivo della Juventus può vedere un grande colpo: sorridono a Madrid mentre la Roma di Josè Mourinho è più vicina alla beffa

La stagione dei club di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Il Napoli di Luciano Spalletti è lanciatissimo verso la conquista del terzo tricolore della storia azzurra.

I festeggiamenti sono già in programma, visto l’enorme distacco dalle inseguitrici. Non se la passano meglio le milanesi, ora pronte a tuffarsi sugli impegni più delicati di questo mese di aprile. La Champions League all’orizzonte, così come la Roma di Josè Mourinho e la Juventus di Massimiliano Allegri si preparano ad affrontare Feyenoord e Sporting CP nei ritorni dei quarti di finale di Europa League. Proprio giallorossi e bianconeri rischia di incrociare i propri interessi in un serrato duello che nei prossimi mesi si sposterà dal rettangolo verde al calciomercato estivo. Dal 1 luglio, infatti, sembra proprio che sia la Roma che la Juventus si applicheranno per rinforzarsi pesantemente in vista del prossimo anno.

Addio Grimaldo: Allegri si ‘consola’, Roma a mani vuote

Da questo punto di vista, uno dei nomi che è finito ormai da mesi sul taccuino dello ‘Special One’ così come su quello del ‘Conte Max’ è destinato a sfumare proprio durante l’estate. Si tratta del terzino sinistro e nazionale spagnolo, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Benfica, Alejandro Grimaldo.

Il 27enne cresciuto nelle giovanili del Barcellona è considerato tra i più forti laterali del panorama europeo ed il fatto che possa firmare praticamente gratis (al netto di un ingaggio sicuramente importante) sembrerebbe essere una complicazione non da poco per Juventus e Roma che non potranno spendere in modo eccessivo durante il mercato estivo. A Grimaldo, che pare quindi destinato a salutare già adesso le due big italiane, sta pensando con forza l’Atletico Madrid. Una buona notizia per Simeone, una pessima per i capitolini: la Juve, d’altro canto, potrebbe addirittura giovare da questa situazione. Perchè con Grimaldo in squadra, non vi sarebbe più spazio in quel di Madrid per Renan Lodi.

Il brasiliano, che attualmente sta giocando in prestito al Nottinngham Forest, è destinato a fare ritorno all’Atletico ma, quasi sicuramente, anche a ripartire subito. Ed è così che la ‘Vecchia Signora’, che segue da tempo il gioiello verdeoro, potrebbe comunque accaparrarsi un profilo di primissimo livello per la corsia sinistra di difesa. Chi invece rimarrà probabilmente con un pugno di mosche in mano sarebbe proprio lo ‘Special One’ che dovrà pensare ad un’alternativa di livello per regalarsi un nuovo terzino mancino durante il prossimo mercato estivo.