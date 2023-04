Elisabetta Canalis scatenata in giardino: solo con bikini e stivali

Elisabetta Canalis ha colpito ancora: il suo scatto sui social in bikini e stivali ha già conquistato tutti

Quanta strada per Elisabetta Canalis che dopo aver conseguito la maturità ha deciso di trasferirsi a Milano per studiare letterature straniere. Laurea che, però, non è mai arrivata. Allora la showgirl di Sassari scelse di dare una svolta alla propria vita tentato la carriera in televisione.

Decisione sicuramente non facile visto che ad inizio i no sono stati tanti ma alla fine insistere l’ha portata al successo di cui ancora oggi può tranquillamente godere. Anche se non sia più attiva in tv come anni addietro, la Canalis rimane una dei personaggi televisivi italiani più amati in assoluto.

Sia per la sua simpatia che per la sua difficilmente pareggiabile bellezza. All’età di quasi 45 anni, li compirà il prossimo 12 settembre, la modella sarda gode ancora di una splendida forma. Merito soprattutto si uno stile di vita dedito alla sport. Di recente, infatti, la Canalis ha tentato una nuova strada: quella della kick boxing.

Elisabetta Canalis scatena il web: fisico da urlo

Sport da combattimento che l’ha aiutato mantenersi in forma nel corso degli anni. Qualche tempo fa ci ha pensato DAZN a trasmettere il suo primo match ufficiale in diretta. Insomma, non solo una passione ma una vera e propria seconda vita per Elisabetta Canalis che spesso e volentieri mostra i propri allenamenti sui social.

A proposito di social networks, anche quello è stato certamente un mezzo che ha permesso alla modella e showgirl di continuare a cavalcare la cresta dell’onda. Basti pensare al suo profilo Instagram che supera i 3 milioni e mezzo di followers. Numeri niente affatto male.

Bikini, stivali e social in visibilio per l’ex velina

Tuttavia, se la Canalis è riuscita ad avere così tanto successo anche sui social, il merito è soprattutto dei suoi post che la ritraggono spesso e volentieri in tutta la sua bellezza. Uno degli ultimi scatti, quello dove si mostra in bikini e stivali, ha letteralmente mandato su di giri i suoi seguaci. A nemmeno un giorno dalla pubblicazione i likes hanno già quasi raggiunto quota 100 mila.

Traguardo di assoluta rilevanza per “Little Crumb“, questo è il soprannome della Canalis su Instagram, che a quanto pare sembra abbia già superato la prova costume. Il suo fisico statuario è invidiabile ma come detto dietro c’è anche tanto sacrificio. Perciò onore a lei che nonostante l’età non più giovanissima continua a mantenersi al meglio.

Per qualcuno è anche più informa di qualche anno fa. Ad esempio di quando faceva la velina per le trasmissioni in onda su Mediaset e si presentava al mondo grazie anche alla relazione con l’ex calciatore Christian Vieri. I tempi del bomber della velina, però, sono finiti anche per la Canalis che ora si gode tutto il suo successo sui social networks.