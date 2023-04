L’annuncio dalla Spagna: ecco dove allenerà nel 2023 Simeone

Il futuro di Diego Simeone sembra essere arrivato ad una svolta: ecco dove allenerà nel 2023 l’allenatore argentino e attualmente all’Atletico Madrid.

La stagione ormai sta per finire e sicuramente per l’Atletico Madrid è stata una annata non positiva e, quindi, in casa spagnola c’è voglia di voltare pagina per ritornare ad ottenere risultati importanti. Le difficoltà hanno messo più volte a rischio la posizione di Simeone, ma alla fine la società non ha mai optato per un cambio in panchina.

Il futuro di Simeone, però, continua ad essere con molti dubbi anche se dalla Spagna in queste ultime ore arrivano degli aggiornamenti importanti sul tecnico spagnolo. Il destino sembra essere ormai deciso e l’annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Futuro Simeone: arriva l’annuncio, ecco dove allenerà

Nonostante dei risultati non proprio eccezionali, Diego Simeone continua ad essere uno dei tecnici più cercati a livello internazionale. Si è parlato molto di Inter o di Lazio nel suo futuro, ma alla fine sono state semplicemente voci visto che nessun club, almeno fino a questo momento, sembra aver sondato il terreno per chiudere l’operazione.

Dalla Spagna, però, in queste ultime ore è arrivata una indiscrezione molto importante e destinata a cambiare molto nel puzzle degli allenatori. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, l’Atletico Madrid non sembra essere intenzionata a privarsi di Simeone almeno fino al 2024, anno della scadenza del contratto. Il tecnico spagnolo, quindi, è destinato a continuare per un’altra stagione sulla panchina del club madrileno e poi si vedrà.

Si tratta di una ipotesi che naturalmente dovrà essere confermata nelle prossime settimane considerando che le offerte non mancheranno. In particolare, considerando la situazione di Simone Inzaghi molto in bilico, potrebbero essere proprio i nerazzurri a sondare il terreno e valutare la fattibilità di questa operazione. L’ostacolo naturalmente è rappresentato dal contratto in essere con l’Atletico Madrid e quindi non ci resta che aspettare il termine della stagione per avere un quadro più chiaro.

Ultime Simeone: l’Atletico Madrid è in vantaggio

L’Atletico Madrid è sicuramente in vantaggio nella corsa per Diego Simeone. Il contratto in scadenza nel 2024 consente agli spagnoli di avere la pole position per il tecnico spagnolo, ma molto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato a proseguire l’avventura con questa squadra dopo una stagione non assolutamente facile.

Le riflessioni sono in corso e le scelte saranno fatte solamente al termine della stagione e magari anche dopo un confronto con lo stesso Atletico Madrid. Simeone è pronto a rispettare il contratto, ma attenzione all’inserimento di altre squadre che potrebbero sbaragliare la concorrenza nella corsa allo spagnolo.