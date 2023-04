Scambio improvviso: Saul Niguez si trasferisce a Milano

Il futuro di Saul Niguez sarà sicuramente lontano dall’Atletico Madrid. Quale sarà la prossima destinazione del centrocampista spagnolo?

Saul Niguez nella prossima sessione di calciomercato potrebbe sbarcare in Serie A. Secondo quanto riferito nelle ultime ore, una squadra ha deciso di fare sul serio per lo spagnolo da tempo fuori dai progetti del Cholo Simeone nell’Atletico Madrid.

Marotta, Inzaghi e l’Inter hanno messo Saul Niguez nel mirino, come rinforzo per la mediana per la prossima stagione. Non è da escludere un tentativo in estate per un calciatore importante e, con un passato in Premier League con la maglia del Chelsea.

Calciomercato Inter, idea Saul: scambio con l’Atletico

L’Inter è tra le squadre più accreditate nella corsa a Saul Niguez in estate. Da parte dell’Atletico Madrid non ci sarà una opposizione alla cessione, ma resta da capire in che modo arrivare ad un accordo tra le parti.

I Colchoneros, dal canto loro, sarebbero molto interessati a Marcelo Brozovic. In questa stagione ha faticato più del dovuto con la maglia nerazzurra complice qualche infortunio di troppo (problema alla coscia e in seguito al polpaccio). Oltre ad aver saltato 10 giornate, è stato spesso relegato in panchina, con Hakan Calhanoglu che ha agito da regista e con Barella e Mkhitaryan da mezzali.

L’Atlético Madrid vorrebbe pescare nuovamente dalla Serie A dopo i colpi Molina e De Paul dall’Udinese. Il Cholo Simeone pensa a Marcelo Brozovic per la prossima sessione di calciomercato. E’ questa la richiesta del tecnico argentino che ha visto nel croato il rinforzo perfetto per il proprio centrocampo. L’allenatore dei Colchoneros sta già preparando al meglio la prossima stagione. L’obiettivo è quello di cancellare immediatamente una delle annate più buie da quando siede sulla panchina rojoblanca. Nelle prossime settimane, avverranno dei contatti con l’entourage del giocatore del croato per gettare le basi di un’operazione in cui potrebbe essere inserito Saul Niguez come contropartita.

Classe ’92, Brozovic ha un contratto in scadenza con l’Inter nel 2026, ma ad oggi non è così certo di restare in nerazzurro la prossima stagione. Quest’anno 26 presenze tra campionato, Champions e Coppa Italia impreziosite da 2 gol. Non troppo, anche a causa di problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per quattro mesi. Appena 1.132′ in Serie A: nelle ultime sei giornate di campionato, solo in 3 occasioni è partito da titolare e in una (contro la Fiorentina) è stato anche sostituito.