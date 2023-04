Colpo Juventus, servono 20 milioni: il ds svela tutto

La Juventus vuole mettere da parte le vicende giudiziarie per programmare la prossima stagione. Colpo da urlo per i bianconeri, ecco tutta la verità del ds

Una voglia immensa di continuare il percorso iniziato ad inizio stagione. Ci sono stati numerosi ostacoli per la compagine guidata da Massimiliano Allegri, che ha dovuto fare i conti con il meno 15 inflitti in classifica per il caso plusvalenze. Nelle prossime ore potrebbero arrivare anche notizie positive in casa Juventus con la possibilità di rientrare subito in zona Champions: l’esito del ricorso bianconero sarà noto a breve.

La Juventus sarà impegnata, inoltre, sul campo per centrare un’altra semifinale europea. In Europa League i bianconeri si sono fatti strada cercando così di dimenticare la delusione Champions: ora l’obiettivo resta quello di superare lo Sporting dopo la vittoria dell’andata davanti al proprio pubblico. Un traguardo entusiasmante per Di Maria e compagni, che si sono rinchiusi in se stessi facendosi forza ed arrivando a questa situazione. La Juventus vorrebbe programmare anche la prossima stagione pensando a numerosi colpi da mettere a segno per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il futuro dell’allenatore livornese è sempre incerto: tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a collezionare in Serie A e in campo internazionale.

Ma a lui le sfide sono sempre piaciute portando a compimento sempre alla grande il suo lavoro. Spesso è stato criticato per il non gioco delle sue squadra, ma nella sua carriera ha sempre pensato prima a difendersi per poi essere micidiale nelle ripartenze con giocatori di livello internazionale.

Juventus, colpo per la fascia: Parisi nel mirino

La Juventus potrebbe così pensare a rinforzare le corsie esterne con elementi di qualità. Da tempo piace il terzino sinistro dell’Empoli, Fabiano Parisi, che ha già ricevuto una chiamata in Nazionale maggiore. Rapido e molto tecnico, arriva dal settore giovanile dell’Avellino venendo lanciato poi in Prima squadra con Eziolino Capuano in Serie C. Le sue prestazioni entusiasmanti con i Lupi l’hanno portato così ad Empoli, che ha sempre lavorato alla grande con giovani prospetti. Al termine della stagione il suo addio sembra essere cosa fatta: la società toscana gli darà la possibilità di misurarsi su grandi palcoscenici mettendo a segno una plusvalenza importante.

Ai microfoni di TvPlay è intervenuto anche il direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, che ha rivelato il suo punto di vista su Parisi: “Lui è cresciuto tanto, andando anche in Nazionale con Mancini. Per lui è un sogno, ma deve continuare a crescere per farsi trovare pronto in maglia azzurra”. Sul prezzo già fissato dei 20 milioni ha preferito non aggiungere la cifra del suo cartellino. Il suo profilo è davvero interessante dopo una stagione da incorniciare: Parisi potrebbe fare al caso della Juventus per rinforzare la corsia mancina con un prospetto tutto italiano.