Pazzesco Ibrahimovic, mondo del calcio a bocca aperta

Per via di questa notizia su Ibrahimovic il mondo del calcio è rimasto letteralmente a bocca aperta. Un dato sconvolgente

Che si parli di campionati o di Champions League, per Zlatan Ibrahimovic il contesto è sempre lo stesso. Nonostante sia tra i pochi giocatori, per il momento, a non aver ancora vinto la coppa dalle grandi orecchie, ci sono dei dati molto interessanti a proposito di Europa. I numeri per lui parlano in maniera chiara. Del resto non è un caso, il fatto che venga considerato ancora oggi tra gli attaccanti più forti in circolazione. Seppur gli anni siano trascorsi anche per lui, ovviamente. Di recente è emersa una statistica riguardo le reti di “apertura”. Ovvero quei gol in grado di sbloccare una partita, probabilmente bloccata su uno 0-0 tipico dei match più concitati in assoluto.

Quelle partite in cui è vietato sbagliare, per capirsi meglio. Di partite così se ne vedono tante, e solamente i giocatori migliori in circolazione riescono nell’intento di risolvere certi grattacapi a gara in corso. In questa speciale classifica rientrano varie eccellenze del campionato italiano del passato, tra cui proprio il fuoriclasse svedese. A riprova di come, a discapito dei trofei vinti, si possa ugualmente avere il proprio peso specifico in termini di gol e prestazioni. Ad aprire questa top ten c’è Alessandro Del Piero, con ben 18 reti “sblocca partita” siglati tutti in bianconero.

Altri tre nomi riescono ad eccellere in questa classifica. Classifica che al primo posto vede Cristiano Ronaldo, con ben 48 reti. La statistica in questione molto spesso è correlata anche ad alcune finali di Champions, anche se non è sempre così. In ogni caso si tratta di un dato senza alcun dubbio interessante da approfondire. Soprattutto per i suoi protagonisti, che soprattutto per i tifosi italiani sono riconosciuti ancora oggi come degli idoli.

Non solo Ibrahimovic: ecco gli altri due ‘sblocca-partita’

Nella classifica menzionata in precedenza vi è ovviamente anche Zlatan Ibrahimovic, con ben 19 reti siglate per sbloccare il risultato. Tuttavia lo svedese non è l’unico bomber facente parte di questa cerchia ristretta di giocatori. L’ucraino ex Milan Andriy Shevchenko presenta infatti lo stesso numero di reti. Nel conteggio sono incluse anche Dinamo Kiev e Chelsea, date le sue numerose partecipazioni europee anche in altre maglie.

Ultimo ma non per importanza Filippo Inzaghi. Con Juventus e Milan ha siglato infatti 21 reti sblocca-partita, per un totale di 46 marcature europee. Un risultato sicuramente sensazionale, per ben quattro leggende del calcio italiano che ancora oggi vivono nei ricordi dei tifosi.