Decisione ufficiale: l’ex Serie A ha annunciato il ritiro

Uno dei recenti protagonisti della Serie A ha annunciato il suo ritiro a fine stagione, lasciando molta amarezza nei tifosi che lo hanno apprezzato in campo

Una decisione inevitabile e che sembrava ancora essere lontana, ma gli ultimi mesi hanno permesso al calciatore di capire come sia giunto il momento di appendere le scarpe al chiodo, proseguendo con un’altra avventura.

Il momento del ritiro rimane sempre quello più difficile per un calciatore. Si cerca di rimandare il più possibile, ma alla fine il tempo passa e diventa il giudice più spietato. Le gambe non vanno più come un tempo, dunque inutile illudere i tifosi: la decisione di lasciare i campi di gioco a fine stagione è stata ora ufficializzata.

Un ex campione della nostra Serie A lascerà l’attività agonistica, una decisione presa senza alcun ripensamento. Un altro mese e mezzo di campionato, poi lo stop definitivo con il pallone tra i piedi.

Si ritira un big protagonista in Serie A

È stato protagonista nel nostro campionato, il rimpianto dei tifosi è di non esserselo maggiormente goduto in campo. Decisivo in Serie A e in Europa, era apprezzato per il fatto di dare tutto in campo, cosa non scontata soprattutto quando si entra a gara in corso e si cerca di essere decisivi. L’età incombe e alla fine bisogna trovare il momento giusto per smettere: la decisione presa da Joaquin, ex ala della Fiorentina, è irrevocabile. Il 41enne calciatore spagnolo dice basta, la conferma è arrivata dal sito del Betis Siviglia, squadra simbolo dell’esterno.

Il capitano era tornato a Siviglia con grande umiltà, circondato dall’affetto dei tifosi che non è mai mancato, e ora lo spingono per entrare ulteriormente nella storia. Mancano nove partite nel campionato spagnolo e Joaquin può battere un grande primato. L’esterno è a sette gare dal raggiungere il record di presenze in Liga attualmente in mano ad Antoni Zubizarreta: l’ex portiere conta 622 partite, l’esterno invece ne ha 615 ed è un traguardo che, a meno di infortuni, potrà essere raggiunto con grande consapevolezza.

Il record di partite giocate con il Betis rimane sempre di Joaquin però, ben 521 volte ha indossato la maglia biancoverde, sin dai primi anni Duemila quando con Denilson erano gli esterni più invidiati del torneo spagnolo e non solo. Proprio con la Nazionale ha vissuto tante gioie ma anche amarezze come al mondiale del 2002: suo il cross per il gol di Morientes regolarmente valido ma inspiegabilmente annullato in Spagna-Corea del Sud.