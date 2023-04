Dybala via con Mourinho: scambio a Madrid

Arrivano nubi improvvise sul cielo della Roma giallorossa. Le voci su un possibile futuro senza José Mourinho prendono sempre più piede: i dettagli

Se dovesse, infatti, concretizzarsi l’addio dello ‘Special One’ anche un altro componente della Roma potrebbe decidere di salutare l’Olimpico: si tratta di Paulo Dybala, arrivato in estate anche per la presenza del tecnico portoghese.

Dybala ha sposato il progetto Roma ed è arrivato in giallorosso sulle ali dell’entusiasmo. Un elemento fondamentale per permettere alla ‘Joya’ di arrivare nella capitale è stato senza dubbio José Mourinho. L’allenatore portoghese ha convinto l’ex Juventus con il suo carisma, ponendolo al centro del progetto suo progetto. L’eventuale addio di Mourinho, dunque, potrebbe portare una doppia delusione ai sostenitori giallorossi.

Dybala verso la Spagna: intreccio di mercato Roma-Madrid

Il suo trasferimento alla Roma è stato accolto con enorme entusiasmo dal popolo giallorosso e nel corso di questa stagione si è dimostrato come uno dei calciatori più incisivi della ‘Lupa’. Paulo Dybala si è calato sin da subito nella realtà capitolina risultando spesso decisivo nel gioco e nei risultati della squadra di José Mourinho. È stato proprio Mourinho a convincere l’ex Juventus e Palermo che aveva sul piatto diverse offerte intriganti, tra cui quella dell’Inter. Dopo solo un anno l’incubo dei tifosi romanisti potrebbe materializzarsi con il futuro della ‘Joya’ che potrebbe essere lontano da Roma.

Le inesistenti voci su un addio di Mourinho, infatti, preoccupano l’ambiente che è ben consapevole di quanto il tecnico portoghese rappresenti un valore aggiunto non solo in panchina, ma anche nel dare appeal ad una realtà come quella giallorossa. Per questo se lo ‘Special One’ dovesse lasciare Roma c’è un’alta probabilità che anche Dybala decide di lasciare la Capitale. Su di lui rimane sempre vigile l’occhio dell’Atletico Madrid che anche nella passata finestra estiva aveva provato l’approccio per ingaggiare la Joya. La permanenza del ‘Cholo’ Simeone sulla panchina ‘Colchonera’, inoltre, potrebbe spingere Paulo a forzare il trasferimento e raggiugnere il proprio connazionale.

L’Atletico, però, non è nel suo miglior momento dal punto di vista economico e per questo, nonostante la clausola di 12 milioni per l’estero presente sul contratto di Dybala, potrebbe tentare di arrivare all’argentino riducendo l’esborso economico con l’inserimento di una contropartita. Tra i papabili nomi ce ne sono due che potrebbero fare al caso della Roma e che rappresenterebbero una beffa per alcune concorrenti di Serie A. Si tratta di Morata, ex Juve ancora nel mirino della ‘Vecchia Signora’, e Angel Correa, attaccante tecnico accostato al Milan in passato.