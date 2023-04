Juve, che scambio con Kessie: doppio ritorno

Pazza idea Juventus: la firma di Franck Kessie durante il calciomercato estivo può arrivare con uno scambio a sorpresa col Barcellona

La Juventus è già focalizzata su quello che sarà un calciomercato estivo assolutamente scoppiettante. Nei pensieri dei bianconeri vi sarà una vera e propria rivoluzione, con diversi big pronti ad essere rimpiazzati.

Il club bianconero potrebbe finire per intrecciare i suoi interessi con quelli di un’altra grande società d’Europa: il Barcellona. Una delle operazioni più clamorose della prossima estate riguarderà, con ogni probabilità, l’addio di Leo Messi al PSG. Il talento argentino ha infatti il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e l’ipotesi rinnovo con il club di Al-Khelaifi non è al momento presa in considerazione. Si lavora ormai da mesi a quello che sarà il tanto chiacchierato ritorno della ‘Pulga’ a Barcellona, a due anni da uno degli addii calcistici più dolorosi di sempre. La seconda avventura in Catalogna dell’attaccante campione del Mondo influirà non poco sulle strategie di mercato che il club di Laporta inevitabilmente sposerà da qui ai prossimi mesi. Ed una di questa, in maniera diretta, coinvolgerebbe la Juventus e Franck Kessie.

Scambio in prestito: il sacrificio della Juve per Kessie

Il centrocampista ivoriano è approdato a zero meno di un anno fa e dopo mesi le voci su un addio ai blaugrana non fanno altro che susseguirsi.

Perchè Xavi, seppur stia cominciando ad impiegarlo con maggiore costanza, non è pienamente convinto dall’ex milanista: la cessione in estate, dunque, è tutto fuorchè utopia. Ci ha pensato a lungo l’Inter a gennaio scorso – lo scambio con Brozovic è rimasta solo una suggestiva opzione mai divenuta concreta – ma adesso un pò a sorpresa ‘grazie’ a Leo Messi i bianconeri potrebbero prendersi agevolmente il mediano ivoriano. Perchè l’argentino avrebbe già fatto alcuni nomi che vorrebbe rivedere in squadra e che conosce benissimo, proprio in riferimento alla sua lunga esperienza col Barcellona.

Uno di questi è Arthur Melo, centrocampista brasiliano finito totalmente nell’oblìo dopo il prestito dalla ‘Vecchia Signora’ al Liverpool. Il 26enne brasiliano è destinato a fare ritorno a Torino ma non per restare: il suo cartellino potrebbe quindi essere ceduto ai catalani per accontentare Messi. E la Juventus ne approfitterebbe per inserire nella trattativa lo stesso Kessie, per comporre uno scambio destinato a fare molto rumore tanto in Italia quanto in Europa. Lo scambio si attuerebbe sulla base di un prestito per entrambi i centrocampisti, per poi discutere degli eventuali riscatti solo al termine della prossima stagione.