Lascia il Milan per 50 milioni: festa rovinata

Il Milan ha centrato dopo 16 anni la qualificazione alle semifinali di Champions League ed è tempo di festeggiare per il risultato centrato sul campo. C’è però preoccupazione sul fronte calciomercato dove non arrivano buone notizie

I tifosi sono infatti preoccupati per le voci che circolano attorno all’ambiente rossonero riguardanti un perno della squadra rossonera di Stefano Pioli.

Nonostante le difficoltà mostrate in campionato durante questa stagione, il Milan è riuscito a centrare un grande risultato come le semifinali di Champions League con gli uomini di Pioli che non vogliono fermarsi proprio sul più bello. A poche settimane dalla chiusura della stagione in corso però è tempo di pensare anche al calciomercato con la possibilità di rivedere la rosa per renderla ancora più competitiva. Per farlo però i rossoneri dovrebbero tenere i migliori della propria formazione ed in un caso rischiano di avere le mani legate.

Calciomercato Milan, un pezzo pregiato può dire addio a 50 milioni

A gennaio Ismael Bennacer ha rinnovato il contratto con il Milan fino al giugno del 2027. All’interno dell’accordo siglato con il club rossonero è rimasta però una clausola rescissoria che potrebbe portare via l’algerino dal club meneghino per circa 50 milioni di euro.

Una somma che sicuramente permetterebbe al Milan di incassare una cifra di denaro ingente che poi potrebbe essere reinvestita alla ricerca di un sostituto all’altezza. Allo stesso tempo però la squadra andrebbe a perdere un calciatore che ormai è insostituibile nella formazione di Stefano Pioli, capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Nella doppia sfida con il Napoli infatti, l’ex Empoli è stato in grado di agire da trequartista in pressione su Lobotka, limitando molto il gioco palla a terra della squadra di Spalletti. Un uomo d’ordine, di qualità e quantità che il Milan preferirebbe non perdere proprio sul più bello.

Sulle tracce del centrocampista algerino ci sono diverse squadre estere. Il PSG lo segue con attenzione sin dai tempi in cui nella dirigenza c’era Leonardo, mentre anche Pep Guardiola lo segue con attenzione dall’Inghilterra per il suo Manchester City. Arsenal e Tottenham hanno chiesto informazioni in passato sul mediano che potrebbe diventare quindi un uomo mercato in vista della prossima sessione di trattative estiva.

50 milioni che per i club sopracitati non rappresentano certo un problema per un calciatore dell’importanza di Bennacer che con i suoi 25 anni fa gola a tutte le migliori squadre d’Europa. Una clausola sulla quale il Milan non può ormai più fare nulla se non appellarsi alla volontà del calciatore di proseguire il percorso con la maglia rossonera.