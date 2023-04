Addio Inter, il pupillo di Simone Inzaghi va via per 60 milioni

Diventerebbe la seconda cessione illustre in casa Inter e Simone Inzaghi non ne sarebbe contento. Ma l’offerta è di quelle importanti, ecco tutti i dettagli

Quasi sembra voler rovinare il momento, il calciomercato che diventa un’ombra sempre più visibile sull’Inter di Simone Inzaghi. La squadra ha appena ottenuto la Semifinale di Champions League e spera di battere la Juventus per la Finale di Coppa Italia, ma poi c’è giugno che diventa sempre più vicino. E con lui, i possibili addii.

Sta praticamente per salutare, Milan Skriniar che non ha trovato un accordo con i nerazzurri. Vicino all’addio anche Stefan de Vrij, ma ciò che preoccupa di più è che di voci di mercato attorno ai big ce ne sono molte. Sicuramente è una cosa a cui i supporters di tutte le squadre sono abituati. Quando un calciatore vive un paio di stagioni importanti, ecco che arrivano le offerte. Qui però, il beniamino del pubblico e dell’allenatore lascerebbe un grande vuoto in mezzo al campo.

Offerta folle: Barella, tutto vero!

Dovesse partire, i nerazzurri avrebbero infatti bisogno di trovare un vero sostituto, altrimenti la forza della squadra calerebbe sensibilmente. Parliamo del centrocampista sardo, Nicolò Barella, scadenza del contratto nel 2026, ma non per questo non desiderato da diversi club. Basta convincere l’Inter a cedere e per farlo, bisognerebbe sganciare molti soldi. Infatti, sembrerebbe proprio che per il centrale della Nazionale, qualcuno sia disposto anche a mettere mano al portafogli per delle cifre incredibili.

La squadra è sempre la stessa. Pensare che già a gennaio si parlò di un interessamento del Liverpool per il fortissimo ventiseienne, ma allora la società italiana non ne voleva sapere. Una volta completati gli obiettivi stagionali però, non è detto che di fronte ad un’offerta clamorosa, i nerazzurri non possano cedere, in tutti i sensi. Anche perché se l’Inter non dovesse rientrare tra le squadre qualificate alla prossima Champions, almeno una cessione d’oro diventerebbe obbligatoria, stando alle ultime voci.

Ebbene, sembra proprio che Barella sia il pupillo oggi, di due allenatori. Uno è Simone Inzaghi, l’altro, Jurgen Klopp. I Reds starebbero continuando a monitorare il classe ’97 che fino ad oggi ha vestito le maglie di Cagliari, Como e Inter, e parrebbero voler andare forti direttamente su di lui. Infatti, anche se il Liverpool ha già diverse opzioni di mercato per quanto riguarda la mediana da puntellare, le voci li vedrebbero al centro di un possibile accordo con l’Inter per il centrocampista. Sarebbero disposti a mettere sul banco ben 60 milioni di euro.