Hanno già deciso, Milan gelato: Maignan vola nella Capitale

Mike Maignan sta sfoderando prestazioni eccezionali e l’attenzione dei grandi club su di lui è salita: ecco chi lo vuole

Il Milan è riuscito a raggiungere il traguardo delle semifinali di Champions League e in casa rossonera è festa grande. Bisogna tornare indietro di 16 anni per trovare l’ultima volta in cui il Diavolo figurava tra i 4 principali club d’Europa: in quell’occasione il Milan superò poi il Manchester United in semifinale e approdò alla finale di Atene, dove si prese la rivincita contro il Liverpool (che lo aveva battuto nel 2005) e alzò la sua settima Champions League.

I tifosi rossoneri sognano di rivivere le stesse emozioni già nella semifinale contro l’Inter, in un euroderby che promette scintille. Nel 2003 e nel 2005 Milan e Inter si sono affrontate in Champions, prima nelle semifinali e poi ai quarti: i precedenti danno ragione al Milan. Tra i protagonisti di questa straordinaria cavalcata c’è ovviamente Mike Maignan, che sta facendo impazzire tutti i fan del Diavolo con prestazioni superlative.

Non appena è rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per qualche mese, il portiere francese ha riacquistato subito la titolarità e ha sfoderato parate da campione vero. Non è certo un caso se in molti considerano Maignan uno dei migliori portieri d’Europa, se non addirittura il numero uno. Anche per questo il Milan deve guardarsi attentamente dai vari top club europei che vogliono provare a strappare Maignan ai rossoneri.

Milan attento, Maignan pronto a lasciare: l’offerta è concreta

Tra questi c’è il Tottenham, determinato a fare il possibile per migliorare la propria rosa nel prossimo mercato. Gli Spurs devono intervenire soprattutto in porta, dato che Hugo Lloris non sembra riuscire più a dare le stesse garanzie e al momento non sembrano esserci sostituti all’altezza. Per questo il club inglese ha deciso di puntare su un nuovo portiere che possa migliorare notevolmente la rosa. La scelta sarebbe ricaduta proprio su Mike Maignan.

Secondo il sito ‘TeamTalk’, il Tottenham si sarebbe già messo al lavoro per provare a convincere il portiere francese del Milan: per gli Spurs il numero uno dei rossoneri è il miglior portiere possibile per ereditare il posto di Lloris, ormai alle ultime gare con la casacca degli Spurs. Maignan, come detto, suscita l’interesse di molti grandi club, ma il Tottenham ha intenzione di anticipare la concorrenza: non appena si aprirà il mercato estivo gli Spurs presenteranno subito un’offerta al Milan per portare Maignan nella capitale londinese.

Tuttavia la società milanese non ha alcuna intenzione di separarsi da uno dei suoi elementi cardine, a meno che la cifra offerta non sia esageratamente alta. Al momento Maignan ha un contratto con i rossoneri fino al 2026.