Milan, addio attaccante: lo cedono al Lipsia

Cambia tutto per un attaccante che il Milan segue con interesse: il suo club avrebbe già deciso di cederlo al Lipsia. i possibili scenari

Nonostante qualche difficoltà in campionato, il Milan sta vivendo una stagione comunque importante. Il ritorno in corsa della Juventus dopo la restituzione (temporanea) dei 15 punti complica parecchio il possibile piazzamento nella prossima edizione, ma intanto la squadra di Pioli è in corsa per vincerla.

Giocherà le semifinali contro l’Inter in un particolare derby europeo, e di fatto ha le carte in regola per provare ad alzare l’ottavo trofeo della sua storia (dall’altra parte si sfideranno Manchester City e Real Madrid). In ogni caso, i rossoneri sono stati eliminati dalla Coppa Italia e in campionato stanno facendo fatica, motivo per cui la squadra andrà sicuramente rinforzata. In particolare si guarda nel reparto offensivo rossonero. Giroud, nonostante i suoi 37 anni, ha appena rinnovato per un altro anno. Ma non potrà essere lui l’unico riferimento, a maggior ragione con la sua età ormai sempre più avanzata. Restano anche Origi, il cui futuro è incerto dopo il deludente rendimento, e il buon vecchio Ibrahimovic, che a 41 anni suonati si avvia verso la conclusione della sua carriera.

Milan, si complica parecchio la corsa al gioiellino dell’Arsenal

E in ogni caso non potrà essere più un punto di riferimento. Per questo si guarda con insistenza all’acquisto di un attaccante di livello. Non è un segreto che al Milan piace molto Folarin Balogun, giocatore dell’Arsenal molto apprezzato da Maldini. Secondo Metro, i londinesi sarebbero già in trattativa con i tedeschi del Lipsia per arrivare all’attaccante. Balogun è giovane, ha 21 anni ed è uno dei prospetti più interessanti del club inglese. In questa stagione sta giocando in prestito al Reims in Ligue 1, ma per la prossima stagione il suo club cerca una squadra più importante per valorizzarlo ancora.

Milan in corsa, anche se ora l’Arsenal chiede una cifra molto alta per la cessione definitiva. Si parla del maxi acquisto da parte dei gunnersi di Declan Rice del West Ham, che ha un prezzo di ben 100 milioni di sterline. Ecco perché i Gunners vorrebbero approfittare per cedere Balogun a titolo definitivo, con una valutazione che non dovrebbe andare oltre i 30 milioni di sterline. Tuttavia, sia il Milan che il Lipsia si sono interessate soprattutto a un discorso relativo al prestito.