Boom Inter, colpo scudetto: arriva direttamente dal Chelsea

L’Inter sogna la Champions e programma la prossima stagione: nel mirino un super colpo dal Chelsea, per puntare nuovamente alla vittoria dello scudetto

Piazza pulita in casa Chelsea. Dopo una stagione a dir poco fallimentare, il club di Stamford Bridge ha deciso di rivoluzionare la propria rosa durante il prossimo mercato estivo, liberandosi di alcuni calciatori che negli ultimi mesi hanno fatto malissimo. Tra questi, anche alcuni campioni, pronti a trasformarsi in occasioni importanti, e low cost, per le nostre squadre. Lo sa bene l’Inter, che ha messo gli occhi su un top player già in grado di conquistare una Champions League nella sua carriera nonostante la giovane età. Sarà lui il colpo in grado di riportare i nerazzurri a vincere lo scudetto?

L’euforia è grande a Milano e dintorni. E non potrebbe essere altrimenti. Dopo vent’anni, le due milanesi sono di nuovo una contro l’altro in una semifinale di Champions. Un traguardo straordinario che fa passare in secondo piano, almeno per ora, il cammino fallimentare di Milan e Inter fin qui in Serie A. Il prestigio e i proventi assicurati dalla UEFA ora come ora contano più di ogni altra cosa, e permettono ai due club di pianificare il futuro con una relativa maggiore tranquillità.

Se i rossoneri si stanno quindi concentrando soprattutto sul puntellare la rosa lo scorso anno in grado di vincere il campionato, e quest’anno di estromettere dalla Champions il Napoli, di gran lunga la migliore italiana della stagione (come affermato da Ancelotti), i nerazzurri devono attendere per poter programmare, considerando che in questo momento non è certa nemmeno la permanenza di Simone Inzaghi in panchina. Questo non toglie, però, che Marotta e Ausilio abbiano iniziato a vagliare il mercato, pronti ad approfittare di ogni occasione. Comprese quelle provenienti da Londra, con non uno, ma ben due esuberi del Chelsea già messi nel mirino.

Il Chelsea vende tutti: l’Inter ne approfitta

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, il Chelsea vorrebbe liberarsi di almeno nove giocatori durante la prossima estate. Tra questi non solo l’ex Inter Kovacic e l’ex Milan Aubameyang, ma anche Joao Felix, Gallagher, Zyiech, obiettivo dei rossoneri, e altri campioni che hanno fatto la storia del club londinese. Calciatori ancora molto importanti che potrebbero far gola a club come l’Inter.

Tra questi, il nome più importante è forse quello di Christian Pulisic, attaccante esterno americano classe 1998, uno degli eroi della straordinaria vittoria in Champions dei Blues contro il City di Guardiola ormai tre anni fa. Protagonista negli ultimi mesi di prestazioni non proprio esaltanti, il centrocampista offensivo di origine croata potrebbe cambiare aria tra poche settimane. Piace moltissimo alle big europee, Juventus compresa, ma è diventato anche il primo grande obiettivo dell’Inter sul prossimo mercato. Valutato non molto tempo fa almeno 50-60 milioni, oggi potrebbe arrivare in nerazzurro per non più di 20-25milioni, considerando un contratto in scadenza nel 2024 (peraltro a cifre importanti anche per un club come l’Inter).

Decisamente più low cost potrebbe essere però un altro colpaccio interista dal Chelsea. In cerca di un difensore in grado di non far rimpiangere Skriniar, la dirigenza nerazzurra potrebbe assicurarsi un campione d’Europa come lo spagnolo Azpilicueta, vera leggenda Blues. Considerando la carta d’identità (classe 1989) e la scadenza anche per lui 2024, per strapparlo al club londinese potrebbe bastare una proposta di pochi milioni. E sarebbe sulla carta un ottimo rinforzo per una squadra in cerca di nuove certezze dopo una stagione a dir poco bipolare.