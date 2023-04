Derby in Serie A per Muriel: colpo a sorpresa in Serie A

Vista la stagione deludente disputata fino ad ora, Luis Muriel può lasciare l’Atalanta alla riapertura del prossimo calciomercato estivo

L’avventura di Luis Muriel all’Atalanta può essere giunta ai titoli di coda, vista la stagione decisamente sottotono svolta fino ad ora. L’attaccante colombiano, infatti, non sembra essere più indispensabile per il tecnico Gasperini.

Il classe 1991 ha messo a segno una sola rete e fornito tre assist in questa stagione, nonostante le 22 presenze tra campionato e Coppa Italia. Quest’annata a dir poco negativa, ha portato società e tecnico a prendere in seria considerazione l’idea di cederlo, vista anche la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2024. Vista la situazione, due club nostrani gli hanno messo gli occhi addosso, tanto che si potrebbe scatenare un vero e proprio derby per regalarlo ai rispettivi allenatori.

Muriel via dall’Atalanta, derby in vista: Lazio e Roma ci pensano

La situazione che il colombiano sta vivendo in terra bergamasca, ha portato due club nostrani a monitorarlo con grande attenzione. Stiamo ovviamente parlando di Lazio e Roma, che sono alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato. I biancocelesti, infatti, sono alla ricerca di un vice Immobile (domenica mattina ‘protagonista’ di un brutto incidente nella Capitale), con il profilo del colombiano che pare gradito da Maurizio Sarri.

I giallorossi, invece, ci stanno seriamente pensando per via della possibile rivoluzione che può subire il reparto offensivo. Tammy Abraham e Andrea Belotti, vista la stagione negativa disputata, possono lasciare la Roma in estate. Sull’ex Chelsea c’è il forte interesse di diversi club inglesi, che stanno pensando di riportarlo a casa. Per il gallo Belotti l’interesse arriva dall’Italia, con più di una squadra pronta ad avviare i contatti con i giallorossi per capire la fattibilità dell’operazione. Il suo contratto scade sì a giugno, ma la società dei Friedkin ha una opzione per il rinnovo che dovrebbe esercitare.

Oltre a loro chi potrebbe salutare è anche Paulo Dybala, vista la clausola presente nel contratto dell’argentino. da 12 milioni per l’estero, da 20 per l’Italia… Il Campione del Mondo argentino, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, può decidere di lasciare dopo solo un anno dal suo arrivo. Il mercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Lazio e Roma pronte a mettere in scena un grande derby anche in sede di mercato. Luis Muriel può dire addio alla ‘Dea’ dopo quattro anni, con Sarri e Mourinho pronti ad accoglierlo a braccia aperte.