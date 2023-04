Donnarumma-Juventus, ci risiamo: spunta il primo indizio

L’ennesima indiscrezione sul possibile approdo di Donnarumma alla Juventus: c’è l’indizio che fa esultare il popolo bianconero

Quello che sta per chiudersi è stato un anno di alti e bassi per la Juventus che, da agosto, ha intenzione di darsi da fare per tornare fortemente competitiva tanto in Serie A quanto in Europa.

I primi passi verso un futuro roseo sono arrivati dall’Europa League, dove gli uomini di Allegri hanno eliminato lo Sporting CP garantendosi l’accesso in semifinale. Prossimo avversario il Siviglia, che venderà a caro prezzo la pelle: ma la finale alla ‘Puskas Arena’ di Budapest tra poco più di un mese rimane decisamente alla portata della ‘Vecchia Signora’. Per quanto riguarda la Serie A, invece, sorrisi sono arrivati grazie all’annullamento della penalizzazione di 15 punti giunta ormai mesi fa per il caso plusvalenze fittizie. Un discorso tutt’altro che chiuso, che potrebbe comunque vedere nuovamente punita la società torinese, mettendo a serio rischio la partecipazione alla prossima Champions League.

All’orizzonte, infine, anche la Coppa Italia. Le possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione, con l’Inter come ultimo grande ostacolo verso la finale, sono importanti. Ma intanto ciò che più preme la dirigenza juventina sarà rendere competitiva la squadra per l’anno prossimo, quando Allegri punterà a fare meglio e senza, si spera, guai giudiziari che negli ultimi masi sono stati i tipici bastoni tra le ruote del cammino juventino. Il calciomercato estivo, dunque, rischia di portare non poche novità alla ‘Vecchia Signora’.

Donnarumma ‘grazie’ al Milan: la Juve ci proverà

Uno dei nomi che da lungo tempo è stato accostato e continua ad essere vicino ai colori bianconeri è quello di Gianluigi Donnarumma. Sin dal suo addio al Milan a parametro zero nell’estate 2021, il portiere di Castellammare di Stabia ha rappresentato un’opzione intrigante per la ‘Vecchia Signora’ che adesso valuta il post Szczesny.

Il polacco è in scadenza nel 2024 e la dirigenza torinese dovrà agire con anticipo per garantirsi un erede che sia all’altezza della situazione. Dalla Francia i rumors riguardo al PSG si consumano, ma non per quello che sembrerebbe. Perchè i media sostengono come la società di Al-Khelaifi sia rimasta decisamente impressionata da Mike Maignan dopo le ultime prestazioni dell’ex Lille con la casacca rossonera. Il Milan deve al suo numero uno una buona fetta di meriti per la qualificazione in semifinale di Champions League: e la società transalpina potrebbe, prima o poi, farsi avanti e tentare il ‘Diavolo’ con una maxi offerta.

Se il PSG finisse effettivamente per puntare su Maignan, la partenza di Donnarumma sarebbe una conseguenza inevitabile. Ed è lì che la ‘Vecchia Signora’ proverà a battere, alla finestra, pronta a regalarsi l’estremo difensore che ha trascinato l’Italia alla conquista dell’ultimo Europeo.