Neymar al Milan: maxi affare choc col Psg

Clamorosa suggestione Milan sullo sfondo: Neymar in rossonero, l’ipotesi può prendere corpo con i primi dettagli sul maxi affare

La stagione del Milan ha da pochi giorni preso una piega decisamente positiva. I rossoneri, eliminato il Napoli, sono adesso concentrati sulla semifinale di Champions League che li contrapporrà all’Inter.

Sono passati esattamente vent’anni dall’ultima semifinale europea che vide gli allora uomini di Carlo Ancelotti avere la meglio, sfidare la Juve in finale ed alzare al cielo la Champions League numero sei della storia milanista. Ne è passata di acqua sotto i ponti, di quel Milan non è rimasto nulla se non un dolce ricordo e adesso starà ad un altro tecnico emiliano provare a ripetere quello che, ora come ora, pare essere un’eventualità quasi miracolosa. Il Milan dovrà fare enorme attenzione anche in campionato, visto che rientrare tra le prime quattro sarà fondamentale sia per incassare diversi milioni dall’UEFA che per poter prendere parte alla massima competizione europea in autunno. Se il focus attuale è tutto proiettato sul calcio giocato, ancora qualche settimana e le attenzioni di Maldini e Massara saranno rivolte alla sessione estiva di calciomercato. Sì, perchè i rossoneri sono attesi da una piccola grande rivoluzione, praticamente in ogni reparto. Le scelte della scorsa estate non hanno pagato e bisognerà correre ai ripari, metterci una pezza per mostrarsi ancora più competitivi nella stagione che verrà.

Intreccio Neymar-Milan: così si può

Un’ipotesi clamorosa a dir poco potrebbe aprire una pista caldissima sull’asse Milano-Parigi. Il PSG, infatti, sembra intenzionato a mollare il brasiliano Neymar che solo due anni fa ha firmato il rinnovo con i campioni di Francia fino al 30 giugno 2025.

Il campione verdeoro, 31 anni, non sembra essere più una priorità per la società di Al-Khelaifi ed è per questo motivo che il destino dell’attaccante ex Santos e Barcellona sarà verosimilmente lontano dalla Tour Eiffel. Una presenza ingombrante in campo così come sulle casse del club francese, visto che ‘O’Ney’ percepisce uno stipendio davvero folle: è il più pagato d’Europa al momento. 49 milioni di euro lordi, circa 30 annui, al netto della tassazione in Francia. Numeri che fanno spavento, sia alle italiane che alla maggior parte dei top club sparsi per l’Europa. Ma c’è uno scenario, non troppo lontano, che potrebbe concretizzarsi regalando al Milan il gioiello brasiliano. Il ds Luis Campos proverà a ‘piazzare’ l’attaccante classe ’92 proponendolo a diverse società, anche in Serie A.

E l’ipotesi rossonera rischia di prendere corpo sulla base di un prestito annuale, con l’ingaggio pagato all’80% dalla società di Al-Khelaifi. Ma non solo. Per quanto riguarda il cartellino, in questo frangente Neymar sarebbe solo una parte di una maxi operazione che porterebbe Leao a vestire la maglia del PSG durante il prossimo mercato estivo. Un intreccio che può far sognare il Milan che per il futuro del portoghese non ha ancora definito una strategia certa: senza rinnovo, Leao potrebbe partire e l’ipotesi scambio con Neymar può essere molto più di un sogno di una notte di mezza estate.