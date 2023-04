Milan, addio improvviso: si trasferisce a zero in una Big

Doccia gelata per il Milan: addio improvviso e trasloco a parametro zero in una big europea. Ecco tutti i dettagli

Semifinale di Champions contro l’Inter e lotta serrata per finire tra le prime quattro, il Milan di Pioli è atteso da un finale di stagione sicuramente tostissimo. Dal campo al calciomercato, dove Maldini e Massara sono già molto attivi in vista della prossima stagione.

Diversi gli addii, da Dest a Bakayoko passando per Rebic. Anche De Ketelaere? Nonostante abbia del tutto deluso le attese, la dirigenza rossonera ha deciso di concedergli un’altra chance. Ovvero di puntarci pure l’anno prossimo.

Milan, addio improvviso: Kamada si trasferisce a zero in una big

Milan e Inter, tutto pronto per il doppio derby di maggio che metterà in palio la finale di Champions. Per quanto riguarda il campionato, al momento il ‘Diavolo’ e la ‘Beneamata’ occupano rispettivamente il quinto e sesto posto precedute dalle due capitoline, nell’ordine Lazio e Roma, e dalla Juventus. Motivo per il quale sarà una lotta davvero all’ultimo sangue per decidere chi la prossima stagione giocherà in Europa il giovedì, chi invece il martedì o mercoledì.

Comunque, in attesa di sapere se il Milan centrerà l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions, sfuma un obiettivo di mercato. Daichi Kamada, centrocampista dell’Eintracht Francoforte e della Nazionale dei “Samurai blu”, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, quindi, sarà libero di sottoscriverne un altro a parametro zero: in pole position per assicurarsi a costo zero le prestazioni sportive del 26enne centrocampista nipponico due big come l’Atletico Madrid e il Barcellona.

A confermare che dopo 6 stagioni scorrono i titoli di coda sull’avventura di Kamada con la maglia rossonera dell’Eintracht il Direttore sportivo del club tedesco con un comunicato, pubblicato sul sito del Francoforte, nel quale, oltre a riconoscere i meriti di Kamada nella crescita sportiva del club, culminata nelle conquista dell’Europa League nella scorsa stagione, il Ds dell’Eintracht precisa che la volontà del club tedesco di proseguire con Kamada non coincideva con quella del centrocampista giapponese. Che, in verità, era stato accostato pure alla stessa Inter come alla Roma di Mourinho. A proposito di centrocampisti in scadenza di contratto, i giallorossi hanno in pratica messo le mani su Aouar ora al Lione. Un colpo da novanta che aveva ‘accarezzato’ proprio il Milan…