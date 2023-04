Vlahovic, stavolta è davvero finita: ecco dove giocherà

Dusan Vlahovic sarebbe sempre più vicino all’addio alla Juventus: anzi, l’attaccante avrebbe praticamente deciso dove andare

Al momento, la Juventus ha altre preoccupazioni ben più importanti, ma il fatto che Dusan Vlahovic sembri scalpitare per una cessione, non è certo da mettere in secondo piano. Certo, tra certa penalità – per ora, quella relativa alle plusvalenze fittizie, è stata annullata dal Collegio di Garanzia del Coni – che comprometterebbero il campionato e il futuro, ora non è però il serbo il tema principale da affrontare alle riunioni.

Le stesse, in cui si potrebbe anche decidere il futuro di Max Allegri che però può finire la stagione in bianconero e sperare in un buon posizionamento ed anche in clamorosi risultati in Europa League. Il mercato, quello come ogni anno, si farà a seconda degli obiettivi raggiunti. Se la Juve dovesse finire almeno in Europa League per l’anno prossimo, i nomi importanti da cui pescare ci sono e se qualcuno vorrà andar via, pazienza. Si cercherà un sostituto all’altezza.

Clamoroso Vlahovic, scelta la prossima squadra

A dirla tutta, l’acquisto del classe 2000 Vlahovic, doveva riservare tutt’altro al palato della platea juventina. Il ventitreenne, arrivava dalla Fiorentina con i crismi del grande bomber, avendo messo a segno 17 gol nella prima metà di stagione, a gennaio 2022. Ma da lì, le reti in campionato che si aggiunsero, stavolta già con la divisa bianconera addosso, furono solo altri 7. E se possibile, quest’anno il ragazzo di Belgrado sta facendo anche di peggio. Stagione che volge al termine ed 11 gol stagionali tra campionato e coppe.

Insomma, se l’ex viola dovesse trovare una sistemazione importante, non si strapperebbero via i capelli allo Stadium, purché però la Juventus rientri nella spesa. Per lui, solo quindici mesi fa, venivano spesi quasi cento milioni secondo i rumors. Questi, non potranno entrare di nuovo tutti nelle casse juventine, ma c’è chi sarebbe disposto a quanto pare, a mettere comunque mano al portafogli e fare una sostanziosa offerta per averlo.

Da mesi ormai si parla dell’Arsenal e da Londra non mollano. Si pensa che la squadra allenata da Arteta, possa arrivare anche a 70 milioni di euro per portare subito l’attaccante serbo ad Hornsey Rd, dove sorge l’Emirates Stadium. Secondo le indiscrezioni raccolte da Football Insider, i Gunners continuano infatti a vedere in Dusan Vlahovic la prima delle alternative tra cui scegliere. In estate, sarebbe bene aspettarsi quanto meno un tira e molla con i bianconeri che ovviamente cercheranno di prendere quanto più possibile in termini economici dalla trattativa. Il secondo nome finito poi tra le liste dell’Arsenal, sarebbe quello di Dominic Calvert-Lewin. In alternativa, è su di lui che punterebbero i londinesi.