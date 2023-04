Zidane-Juve, annuncio ufficiale: nessuno se lo aspettava

Circolano da tempo le voci di un possibile arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus. Ecco le ultimissime

Nelle scorse ore è arrivato anche un annuncio riguardante il possibile arrivo del tecnico francese alla guida di Danilo e compagni.

L’avventura di Zidane da calciatore con la maglia della Juventus ha lasciato il segno tra i tifosi della Juventus che ricordano ‘Zizou’ sempre con grande affetto. Gli ottimi risultati messi a segno alla guida del Real Madrid con la conquista di tre Champions League di fila, hanno poi portato il classe 1972 nell’olimpo dei più grandi allenatori di sempre. Nonostante i buoni risultati messi a segno dalla Juventus negli ultimi mesi sono sempre molti a chiedere la testa di Allegri a fine stagione per via di quanto mostrato nella prima parte dell’annata con Zidane che è il sogno per la sostituzione.

Calciomercato Juventus, annuncio su Zidane: parole sul futuro del tecnico

Durante un intervento a TVPLAY_CMIT, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto su quello che sarà il futuro dell’ex giocatore di Real e Juve. Il problema maggiore sarebbe quello di dover riconoscere a Massimiliano Allegri i soldi degli anni di contratto rimanente.

Il giornalista ha dato quindi il suo punto di vista su quella che sarà la panchina della Juventus in vista della prossima stagione: “Non credo che abbiano voglia di liquidare Allegri – ha detto Biasin a Tv Play – vorrebbe dire dare al tecnico livornese circa venti milioni di euro. Mi sembra quindi improbabile un arrivo di Zidane sulla panchina della Juventus. Nel caso in cui Ancelotti dovesse vincere ancora una volta la Champions League potrebbe decidere di andare ad allenare il Brasile e questo potrebbe aprire di nuovo le porte del Real Madrid a Zidane”.

Non sarebbe quindi da escludere per il tecnico franco-algerino un altro ritorno sulla panchina del Real Madrid con l’obiettivo di andare a replicare gli anni di grande successo vissuti alla guida della squadra spagnola. Il record di tre Champions League consecutive è ancora negli occhi dei tifosi del Real che accoglierebbero con grande entusiasmo l’arrivo di Zidane alla guida di Benzema e compagni.

Per quello che riguarda la Juventus invece sembra essere salda al momento la posizione di Allegri soprattutto nel caso in cui dovesse riuscire a portare a casa un trofeo nel finale di questa stagione. L’Europa League e la Coppa Italia sono obiettivi ampiamente alla portata della Juventus, in semifinale di entrambe le competizioni.