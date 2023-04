Milan: Leao sul mercato, pericolo enorme a giugno

Il futuro di Rafael Leao è sempre in bilico: tra rinnovo e addio, ma cuoce ben altro in pentola in casa Milan. C’è un ostacolo a giugno

Improvvisamente Rafael Leao si è acceso ed il Milan se lo gode in queste ultime uscite stagionali. Gol e assist decisivi in campionato e in Champions per il talentuoso portoghese. Il suo futuro è sempre nebuloso con tanti assalti delle big d’Europa: in passato è stato vicinissimo al Chelsea, ma negli ultimi mesi c’è stato un avvicinamento per il rinnovo contrattuale. Tanti contatti con l’entourage dello stesso Leao per Paolo Maldini e Massara: i due dirigenti rossoneri dovranno però affrontare un possibile pericolo a giugno.

Rafael Leao vorrebbe conquistare la finale di Champions League superando in semifinale i cugini dell’Inter: il talentuoso giocatore portoghese vorrebbe essere ancora protagonista, ma il Milan ha fretta di conoscere il suo futuro. Da una parte la volontà del calciatore è già nota, ma tutto dipenderà da diverse dinamiche in vista del prossimo giugno. Rafael Leao ha deliziato tutti con le sue azioni personali abbinando tecnica in situazione ad un fisico statuario. Le big d’Europa si sono già mosse dopo l’exploit in Champions League contro il Napoli sia all’andata che al ritorno: il suo futuro resta in bilico con il Milan che sta correndo il rischio seriamente di perderlo.

Milan, situazione complicata per Leao: dipende da un fattore

Rafael Leao vorrebbe continuare anche la sua storia d’amore con i colori rossoneri, ma il suo futuro è sempre in bilico. Le dinamiche in casa Milan potrebbero cambiare improvvisamente con il talento portoghese pronto a scegliere nuove destinazioni.

Il futuro di Leao dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions: il quarto posto sarà decisivo per discutere il rinnovo dello stesso portoghese visto che porterà nelle casse dei rossoneri 50-60 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino. Un pericolo costante per la compagine rossonera, che sta correndo grossi rischi in campionato con tante sconfitte collezionate negli ultimi mesi. Discorso completamente differente in Champions League per la la compagine di Stefano Pioli dimostrando così di esprimere un calcio differente con Rafael Leao sempre più al centro del progetto. Ora l’obiettivo resta quello di rinnovare il contratto di Leao e di tenere con sè il talento spagnolo, Brahim Diaz, sborsando 20-25 milioni di euro al Real Madrid più l’aggiunta di cinque nuovi acquisti, come svelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’accordo ufficioso tra le parti sarebbe già arrivato, ma va rivisto in base alla qualificazione alla prossima Champions.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ci sarebbe già l’intesa dell’ingaggio da 7 milioni di euro netti, bonus inclusi, più ulteriori 2 milioni di bonus alla firma. Si aspetta così la fumata bianca proprio in vista della posizione in classifica: senza Champions, Leao potrebbe così pensare anche all’addio in estate con un colpo di scena incredibile.