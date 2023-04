Juventus, finalmente Zidane: già deciso il primo colpo

Potrebbe arrivare la fumata bianca per Zinedine Zidane: il tecnico francese porterebbe un campione con sé in bianconero

Sarebbe la seconda squadra in cui a giocato che andrebbe ad allenare. Sì, lui, Zinedine Zidane, dopo anni al Real Madrid è stato fermo nella scorsa stagione calcistica ed in quella in corso, ma ora è venuto il momento di tornare. Ed a quanto pare, il francese starebbe pensando di dire di sì alla Juventus, club con cui ha giocato dal 1996 al 2001, vincendo tra le altre cose una Supercoppa UEFA ed una Intercontinentale.

Da tecnico, per adesso Zidane si è espresso solo al Madrid, dove per un anno e mezzo ha allenato la Castilla, prima di essere chiamato in causa per terminare la stagione 2015/16 con la prima squadra. Da lì, altri cinque anni di successi sulla panchina dei Blancos, prima di andare via nel 2021. Per la cronaca, proprio il francese, da allenatore, ha vinto tre Champions League consecutive tra 2016 e 2018.

Zidane-Juve, stavolta sì: deciso il primo colpo

Un nome di spessore, quello che secondo quanto riportato in Francia, precisamente da RMC Sport, avrebbe scelto la Juventus. Sembrerebbe persino che pur di tornare, Zidane sceglierebbe di non accomodarsi, qualora arrivasse un’offerta, neanche sulla panchina di un club pieno di stelle come il Paris Saint-Germain. Insomma, praticamente in bianconero dovranno solo offrirgli il contratto, le sue volontà sono ben chiare.

E soprattutto, se arrivasse il campione del mondo del 1998, con lui potrebbe arrivare un vecchio desiderio dei bianconeri. Si svincolerà in estate ed ancora non ha trovato ufficialmente sistemazione, il ventisettenne, Marco Asensio, esterno d’attacco del Real Madrid che può giocare su entrambi i lati. Lo spagnolo che ha giocato in carriera, già 52 gare di Champions League, è ambitissimo ma non per questo è stato perso di vista dalla Juve.

E con Zidane in panchina, sarebbe meno complicato arrivare all’attaccante di Palma di Maiorca, che tra l’altro ha segnato proprio alla Vecchia Signora, un gol pesantissimo pochi anni fa. Il nazionale spagnolo infatti, fu il marcatore della quarta rete del 4-1 finale di Cardiff, del 3 giugno 2017. Lì, proprio lui insieme a Zidane vincevano la coppa più importante a livello continentale per club, quella che spera di tornare a vincere la Juve dopo ventisette anni. L’ultima volta, Asensio era nato da pochi mesi. Lo spagnolo, ha giocato solo con tre maglie in carriera: Maiorca, Espanyol e Real Madrid. Arrivato ai Blancos nel 2016, non è mai andato via prima d’ora.