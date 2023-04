Leao a casa Milan: sta succedendo proprio ora

Negli ultimi mesi tiene banco il futuro di Rafael Leao. Il campione portoghese non ha ancora firmato il rinnovo: c’è il rischio addio, ora è a Casa Milan

Novità importanti per il futuro dell’attaccante del Milan, Rafael Leao, che è tornato a mettersi in mostra con la maglia rossonera. Per tanti mesi i rossoneri hanno respinto gli assalti delle big d’Europa, ma ora tutto può cambiare. Nella giornata del 25 aprile il campione portoghese è stato a Casa Milan: cosa è avvenuto in queste ore frenetiche?

Una stagione vissuta tra alti e bassi, ma ora Rafael Leao è pronto a darsi da fare nelle ultime uscite stagionali in maglia rossonera. Il Chelsea ci ha provato a lungo in passato così come altri top club d’Europa: il suo focus è stato sempre sul Milan, ma non dipenderà soltanto dalla sua volontà. Al momento ci sono diversi fattori che potrebbero influire sul calciomercato del club rossonero. Novità importanti sono arrivate già nella giornata del 25 aprile: un motivo in più per cercare di capirne di più.

Leao, a sorpresa a Casa Milan: ecco il motivo

Il Milan vorrebbe blindare la sua stella più luminosa per continuare la loro storia d’amore. Arrivato giovanissimo in rossnero, Rafael Leao è pronto a giocarsi le sue carte per consacrarsi a livello mondiale. L’indizio a Casa Milan confermerebbe proprio quest’aspetto di assoluta importanza. Leao vorrebbe così consacrarsi proprio in maglia rossonera per vincere tutto ciò a livello nazionale ed internazionale: ora la palla passerà alla dirigenza con Maldini e Massara sempre alle prese con casi spinosi.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Leao si è recato oggi nello store di Casa Milan in compagnia proprio del padre: il campione portoghese sarebbe passato dal retro restandovi fino al tardo pomeriggio. Al momento non si tratterebbe di un incontro ufficiale per il rinnovo, ma ci sono segnali importanti con il club rossonero. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il suo prolungamento potrebbe saltare a sorpresa: ci sarebbe già una bozza di nuovo contratto per Leao.

Il Milan vorrebbe ripartire da lui per programmare le prossime stagioni entusiasmanti: ora gli obiettivi sono la finale di Champions League e la qualificazione alla prossima massima competizione europea. Il calciomercato del Milan dipenderà soprattutto da questo: il futuro di Leao resta in bilico, ma ci sono margini importanti per chiudere l’affare.