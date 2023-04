Milan, è addio: super colpo a parametro zero

Con o senza la Champions, il Milan ha deciso di affrettare i tempi sul mercato. Un primo colpo sarebbe già in banca

La squadra di Stefano Pioli, dopo un inizio 2023 disastroso, si è rimesso in carreggiata. L’obiettivo dei rossoneri è dichiaratissimo: giocare la prossima Champions League.

Il Milan dopo 31 turni è quinto in classifica a 56 punti, gli stessi della Roma che però stasera gioca a Bergamo con l’Atalanta completando la giornata. Terza c’è la Juventus a 59, seconda la Lazio a 61. In corsa per la massima competizione europea c’è l’Inter a quota 54, più staccata a 49 la squadra di Gian Piero Gasperini. Battere la squadra di Mourinho è l’ultima chance orobica per credere nella rincorsa Champions.

Il Milan intanto in Europa, dopo aver eliminato Tottenham e Napoli, giocherà un’altra semifinale Champions contro l’Inter, bissando quanto accaduto nella stagione 2002-2003. Oltre al prestigio, per i rossoneri contare sui soldi Champions consente di continuare il percorso virtuoso che ha allenato i lacci del financial fair play.

Soldi che sarebbero investiti sul mercato, sperando di fare meglio dell’ultima sessione estiva che certamente non ha dato i frutti sperati. I flop principali rispondono ai nomi di Charles De Ketelaere e Divock Origi. Il primo è arrivato per 35 milioni dal Bruges; la punta è sbarcata da svincolato dal Liverpool. Proprio il rendimento insufficiente dell’attacco di Pioli, mettiamoci anche l’assenza totale di Zlatan Ibrahimovic e l’infermeria quasi costante di Ante Rebic, ha indicato a Maldini e Massara quale sia la priorità del prossimo mercato.

Dembele non rinnova col Lione: il Milan ci crede

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini e il direttore sportivo, Frederic Massara, da tempo attenzionano la Ligue1. Proprio dalla Francia, il 6 marzo, è arrivata una notizia che suona come musica alle orecchie degli uomini mercato rossoneri. “Non è bello per noi sapere che andrà via a parametro zero. Per lui abbiamo speso 22 milioni”, firmato Vincent Ponsot, ds del Lione.

Il riferimento è a Moussa Dembélé, la punta ha comunicato che non rinnoverà con il club di Aulas che spese quella cifra nel 2018 per prelevarlo dal Celtic Glasgow. Ventisette anni il prossimo 12 luglio, la punta in questa stagione non è stato decisivo come al solito: tre gol in 22 match per 854′ (38,8′ di media gara). L’attaccante cresciuto nel PSG, con il Lione ha numeri importanti: 70 gol e 19 assist in 171 match.

Dembele guadagna circa 3,5 milioni netti l’anno, compenso adeguato al valore del giocatore. In passato sull’ariete di Pontoise si era affacciata anche l’Inter, ora sarebbe il Milan in netto vantaggi sulla punta centrale. Sul giocatore anche tre club di Premier: Everton, Manchester United e Aston Villa.