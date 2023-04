Inter spiazzata: l’affare lo chiude la Juventus

Un colpo bianconero per lasciare a bocca asciutta l’Inter: così la Juventus può chiudere un clamoroso triangolo di mercato in vista di giugno

Il netto 0-3 rifilato in trasferta all’Empoli rilancia la classifica dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha bisogno di macinare punti per sperare di rientrare tra le prime quattro della Serie A da qui a inizio giugno.

Una concorrenza spietata, non sarà semplice: ma intanto il club meneghino è già all’opera verso quella che promette di essere una delle sessioni di calciomercato estivo più avvincente degli ultimi anni. Da questo punto di vista, l’Atletico Madrid e la Juventus potrebbero inconsapevolmente allearsi e mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri per uno dei grandi obiettivi di Beppe Marotta. Gli spagnolo sono sicuramente tra i club che in vista del prossimo mercato punteranno a cambiare di più. Troppo deludente la stagione dei ‘Colchoneros’ che, nonostante le voci insistenti nei mesi scorsi, ripartiranno sicuramente dalla guida tecnica di Diego Simeone. In panchina, dunque, il ‘Cholo’ ha già le idee chiare su come e dove andare ad attingere per colmare i limiti della rosa spagnola. E a distanza l’argentino sembrerebbe poter, insieme alla Juventus, mettere alle strette l’Inter allontanandola da uno dei nomi che da tempo Marotta e Ausilio seguono con interesse.

Simeone-Juve: doppio colpo e Inter al tappeto

L’Atletico è pronta ad andare all’assalto di Naby Keita, centrocampista guineano in scadenza il 30 giugno 2023 con il Liverpool. I ‘Reds’ ed il giocatore non si siederanno a trattare il rinnovo: la partenza a parametro zero è praticamente certa.

Per arrivare ad incorporare il 28enne ex Lipsia e Salisburgo, però, Simeone dovrà attendere una cessione illustre nella mediana della sua squadra. Ed è qui che la Juventus, a caccia di innesti di spessore a centrocampo, potrebbe ‘fare il gioco’ del ‘Cholo’ e firmare la clamorosa beffa per l’Inter. Allegri attende il possibile rinnovo di Rabiot ma è già certo di perdere Paredes che, dopo il deludente prestito a Torino, finirà per fare ritorno al PSG. Ecco quindi che la società piemontese sarebbe pronta a darsi da fare per Rodrigo de Paul, che Simeone ritiene più che cedibile e che gli osservatori bianconeri hanno messo in cima alla lista tra le priorità del ‘Conte Max’.

Se la società bianconera dovesse trovare la quadra con l’Atletico Madrid e prendersi l’ex Udinese, allora la firma di Naby Keita con i ‘Colchoneros’ sarebbe praticamente scontata. Con buona pace dell’Inter che dovrà quindi guardare altrove, a caccia di occasioni ghiotte e funzionali al progetto nerazzurro, per dare nuova freschezza alla mediana di Simone Inzaghi. Una doppia firma che, tra qualche settimana, vedrà accontentare sia gli spagnoli che la Juventus ma non l’Inter, pronta a questo punto a salutare l’ipotesi Keita per la mediana in vista della stagione 2023/24.