Infortunio Smalling, mazzata tremenda per la Roma: i tempi di recupero

L’infortunio di Chris Smalling preoccupa seriamente la Roma: i tempi di recupero per il centrale ex Manchester United potrebbero essere molto lunghi

La gioia per la qualificazione alle semifinali di Europa League è durata ben poco per la Roma. Nonostante il passaggio del turno, arrivato con la vittoria per 4-1 ai tempi supplementari contro il Feyenoord, che ha ribaltato l’1-0 in favore degli olandesi dell’andata, José Mourinho potrebbe aver perso due importanti pedine per la sua formazione.

Durante la gara dell’Olimpico, infatti, il tecnico portoghese ha dovuto sostituire prima Georginio Wijnaldum, che ha lasciato il posto a Stephan El Shaarawy dopo poco più di venti minuti, e poi Chris Smalling, uscito al 78′ per un problema muscolare e sostituito da Zeki Çelik poco prima del momentaneo pareggio dei biancorossi siglato Igor Paixão.

Roma, ansia per Smalling: si prevede un lungo stop per il difensore

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nonostante i due infortuni siano molto simili, avendo entrambi riportato una lesione al flessore della coscia sinistra, quello che preoccupa di più sembra essere proprio l’ex Manchester United. Per Wijnaldum, infatti, tornato soltanto a febbraio a causa di una frattura della tibia subita in allenamento nel mese di agosto, sarebbero due le settimane di stop previste, con il rientro che dovrebbe avvenire entro la prima settimana di maggio.

I tempi sembrano essere invece più lunghi per Smalling, notoriamente fragile fisicamente ma che quest’anno non aveva ancora riscontrato problemi. Il difensore inglese dovrebbe infatti restare fuori almeno tre settimane, rientrando quindi a ridosso della metà del prossimo mese.

Entrambi i giocatori saranno sicuramente indisponibili per la gara di campionato in casa dell’Atalanta, prevista per lunedì 24 aprile alle 20.45 e molto importante per la rincorsa ad un piazzamento europeo, oltre che per quelle contro Milan, Monza ed Inter. Per la partita contro i nerazzurri, il centrocampista ex Liverpool potrebbe tornare a disposizione, anche se potrebbero essere comunque da valutare le sue condizioni in vista di un impegno così delicato.

Il difensore inglese, invece, rischierebbe di saltare anche la gara di andata delle semifinali di Europa League, prevista per l’11 maggio, e che vedrà la Roma ospitare il Bayer Leverkusen. L’assenza di un perno della difesa come il numero 6 sarà sicuramente pesante, e il tecnico giallorosso José Mourinho potrebbe essere costretto a trovare una soluzione per una partita dalla quale potrebbero dipendere, in gran parte, le sorti della stagione dei capitolini.