Napoli, sgarbo al Milan per colpa di Osimhen: i dettagli

Il mercato del Napoli, con lo Scudetto ormai davvero ad un passo, può vivere una svolta: l’esterno, infatti, può essere la chiave per sbloccare la cessione di Osimhen e la notizia coinvolge anche il Milan, che ora rischia seriamente la beffa.

Nonostante il campionato abbia ancora molto da dire, la situazione ini materia di mercato si già sta facendo particolarmente bollente. Uno dei nomi più chiacchierati allo stato attuale delle cose è quello di Victor Osimhen, che piace a tanti top club in giro per l’Europa. Sulle sue tracce, infatti, si stanno muovendo da tempo Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint Germain ed anche il Chelsea. Ed ora la sua possibile cessione potrebbe essere una beffa anche per il Milan.

Osimhen, sgarro al Milan da parte del Napoli

Dopo aver speso circa 300 milioni solo nella sessione invernale di mercato (per giunta con risultati tutt’altro che entusiasmanti, il Chelsea non ha alcuna intenzione di fermarsi ed anzi vuole ripetersi questa estate. L’obiettivo, adesso, è quello di prendere l’unica pedina che in questo momento manca, vale a dire un centravanti di livello. Il primo nome della lista è, dunque, Victor Osimhen, per il quale però il Napoli chiede, come è normale che sia visto il livello del calciatore, davvero tanto.

Servirà, infatti, necessariamente un’offerta a nove cifre per convincere Aurelio De Laurentiis anche solo a sedersi al tavolo della trattativa. Per questo i Blues potrebbero inserire in questa trattativa un nome sul tavolo che potrebbe spingere gli azzurri ad abbassare le pretese. Ma questo metterà il Napoli di incrociare la spada, per così dire, sul mercato con il Milan.

Chelsea su Osimhen, proposto un obiettivo del Milan

Stando a quanto raccontato dal quotidiano inglese “Mirror“, i londinesi avrebbero intenzione di offrire al Napoli, per ottenere il sì, il cartellino di Hakim Ziyech. Si tratta di un giocatore che con i Blues non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli, ma che al Mondiale ha fatto vedere a tutti quanto vale trascinando il Marocco verso vette inimmaginabili. A gennaio sembrava ad un passo dal PSG, ma poi l’operazione è sfumata. Da tempo il Milan è sulle sue tracce, ma l’operazione si è sempre arenata a causa dei costi di questa operazione, giudicati insostenibili per i rossoneri. Tenendo conto anche che verosimilmente Lozano andrà via per la sua situazione contrattuale, quello di Ziyech potrebbe essere un nome assolutamente spendibile dai partenopei per uno scambio.