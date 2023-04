Test Juan Mata: in quale squadra ha giocato dopo il Valencia e prima dello United?

Il fantasista spagnolo Juan Mata non ha bisogno di presentazioni, ma non tutti ricordano perfettamente tutti i club dove ha giocato

Uno dei calcatori spagnoli più iconici degli ultimissimi anni è senza dubbio Juan Mata. Fantasista mancino dal baricentro basso, è alto 170 centimetri per 63 chili, che dall’Under 16 fino alla prima squadra, è stato uno degli elementi più importante della nazionale spagnola.

Anche se non sempre grande protagonista con le Furie Rosse, vanta infatti appena 41 presenze totali con la propria rappresentativa, è il sessantesimo calciatore più utilizzato dalla propria nazionale, quando è stato chiamato in causa ha spesso e volentieri dato il proprio contributo.

Basti pensare ai 2 goal segnati in appena 4 apparizioni nelle competizioni ufficiali (Coppa del Mondo ed Europeo). L’Italia ricorda bene Juan Mata visto che nel 2012, quando la Spagna divenne campione d’Europa per la seconda volta di fila, segnò proprio lui agli azzurri il goal del definitivo 4-0. Rete utile ad arrotondare un risultato già scritto che ha contribuito a rendere ancora più pesante l’amara sconfitta.

La carriera di Juan Mata: non solo Valencia e Manchester United

Al di là della sua carriera in nazionale, iniziata quando aveva poco più di vent’anni, Juan Mata si è sicuramente tolto delle belle soddisfazioni anche a livello di club. Oltre alla Coppa del Mondo e ai due Europei vinti, il trequartista è riuscito a mettere in bacheca diversi trofei anche con le squadre che hanno avuto il piacere di annoverarlo in rosa. Valencia e Manchester United certamente, ma prima di passare al Red Devils c’è stata un’altra avventura che non tutti ricordano.

Cresciuto tra le giovanili del Real Oviedo e quelle del Real Madrid, il classe 1986, ha visto la sua carriera decollare quando è stato il Valencia a puntare su di lui. Poi, prima di accasarsi al Manchester United il trasferimento più importante sotto certi punti di vista: è infatti stato con il Chelsea che lo spagnolo si è tolto le maggiori soddisfazioni a livello di club.

Con i Blues, infatti, dove ha potuto collezionare 33 goal in 135 partite totali, da suddividere in tre stagioni, Juan Mata è anche riuscito a vincere in Europa: portando a casa una Champions League (2011/12) e un’Europa League (2012/13). Traguardo poi bissato quattro anni più tardi anche con la maglia dei Diavoli rossi.

Nonostante il club per il quale Mata ha provato più affetto sia probabilmente il Valencia, è stato con il londinesi che ha toccato i picchi più importanti della sua carriera. Attualmente il quasi trentacinquenne castigliano è di proprietà del Galatasaray. Club con il quale ha firmato lo scorso settembre un contratto valevole per un anno.

Il futuro è ancora tutto da scrivere per il trequartista spagnolo

A fine stagione, però, anche se nel contratto è prevista un’opzione per il rinnovo, Mata potrebbe nuovamente pensare di cambiare aria. Ci sono diversi club che sarebbero ancora pronti a puntare su di lui. In giro per l’Europa come in Italia. In Serie A il suo mancino farebbe ancora la differenza.

Ad oggi, con i turchi giallorossi di Istanbul, l’ex Chelsea ha collezionato 14 presenze segnando 3 goal. Tutti realizzati in campionato. L’obiettivo numero uno rimane comunque vincere la Super Lig. I giallorossi sono attualmente primi ma con un margine di appena 7 punti dagli storici rivali del Fenerbahce.