Nuovo attacco ad Allegri: “Sei senza dignità”

Nuovo attacco a Massimiliano Allegri. La storia si ripete. Ad ogni sconfitta della Juventus parte del tifo bianconero si rivolta contro il tecnico livornese

Non c’è mai stato un grande feeling tra Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus. E pensare che dopo il suo lustro sulla panchina bianconera il suo curriculum recitava: 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane. In qualsiasi altra parte gli avrebbero eretto una statua equestre, ma non a Torino.

Cinque stagioni straordinarie, poi l’addio doloroso, soprattutto per il presidente Andrea Agnelli, che non voleva che andasse via. In quel momento ha ceduto alla volontà di Pavel Nedved e Fabio Paratici che hanno scelto un tecnico, Maurizio Sarri che, oltre a vincere, avrebbe portato anche lo spettacolo, almeno nelle intenzioni. Poi, il suo, il tecnico toscano lo ha fatto in parte, dal momento che lo scudetto lo ha si vinto, ma il presunto spettacolo che avrebbe dovuto offrire è stato un assente ingiustificato per l’intera stagione.

Quindi addio ed ecco arrivare al suo posto Andrea Pirlo. Niente decimo scudetto consecutivo, ma “soltanto” Coppa Italia e Supercoppa italiana. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha attestato, innanzitutto, la grande confusione che ormai è di casa dalle parti della Continassa. Gestioni economico-finanziarie e tecniche che in quegli anni hanno sfiorato la schizofrenia. I risultati sono ancora arrivati, ma quasi per inerzia. I conti, però, sono andati a picco. Ora questa stagione così complicata per la Juventus, che però non sembra esimere dalle proprie responsabilità lo stesso Allegri.

La sconfitta arrivata al 93esimo contro il Napoli ha riportato Allegri sul banco degli imputati, quasi non bastassero già i problemi della società Juventus con la giustizia, sportiva e non.

Il mondo dei social si è nuovamente scagliato contro il tecnico livornese accusato, ancora una volta, di far giocare male la formazione bianconera. Purtroppo, poi come spesso accade in simili circostanze, alle critiche si sommano parole che andrebbero evitate. Questo il durissimo commento di un tifoso della Juventus dopo la sconfitta interna con il Napoli: “Partita senza dignità… allenatore senza dignità, un personaggio che continua a proporre un calcio schifoso e che continua ad essere elogiato da tutti, terza sconfitta consecutiva, i punti sono rimasti 59. La Juve è morta da quando sei tornato tu. #Allegriout“.

Non tutti i tifosi bianconeri, però, sono d’accordo con questo giudizio tranciante. Alcuni ritengono infatti che nessun altro tecnico avrebbe potuto far di più, e meglio, nell’arco di una stagione dove i problemi non sono mai mancati, a partire dall’indisponibilità, quasi perenne, di diversi titolari, Paul Pogba su tutti, in aggiunta alle problematiche, non certo di poco conto, legate alle ondivaghe sentenze dei tribunali. E saranno esattamente le decisioni dei giudici ad emettere la reale e inappellabile ‘sentenza’ sulla stagione della Juventus.