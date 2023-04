Panchina a De Rossi, prima avventura in Serie A

L’ex giocatore della Roma e allenatore della Spal potrebbe fare presto il suo esordio alla guida di una squadra di Serie A. Le ultimissime

Daniele De Rossi ha chiuso la sua prima esperienza come allenatore nel mese di febbraio quando il presidente dei biancazzurri, Joe Tacopina, decise di esonerarlo a seguito dell’ennesima sconfitta.

Il ruolino di marcia della SPAL targata Daniele De Rossi, infatti, non fu molto soddisfacente. Nonostante la prima esperienza in panchina non sia andata nel migliore dei modi, però, per l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Nel corso della prossima estate un clamoroso intreccio di mercato potrebbe spianare la strada a De Rossi verso la massima serie.

De Rossi in cerca di una nuova panchina: tre squadre potrebbero pensare a lui

Era stato chiamato da Joe Tacopina per provare a portare in alto una SPAL ancora troppo insicura ma l’esperienza di Daniele De Rossi sulla panchina biancazzurra è durata poco meno di un girone. Con l’ex giallorosso alla guida, la squadra ferrarese conquistò solo 15 punti in sedici partite di campionato. Il carisma dell’ex banidera della Roma non è bastato e, nonostante sprazzi di gioco interessanti, la sua squadra non ha raccolto abbastanza punti. Ci ha provato anche Radja Nainggolan ad aiutare l’ex compagno e amico, ma il presidente Tacopina ha dovuto optare per l’allontanamento di De Rossi.

La non esaltante esperienza alla SPAL, però, potrebbe diventare presto un lontano ricordo. Secondo le ultime indiscrezioni alcuni club starebbero valutando il profilo dell’ex Roma per la panchina della prossima stagione. Anche se il campionato è ancora in corso, e potrebbe riservare tante sorprese, tanti elementi lasciano presagire ad una consistente rivoluzione delle panchine di Serie A. L’effetto domino potrebbe riservare, dunque, uno spazio per De Rossi, desideroso di rivalsa dopo l’inizio difficile da allenatore. Squadre come Udinese, Sassuolo o Bologna sono spesso state coraggiose lanciando tecnici non ancora affermatissimi. Il segreto: un ambiente che permette di lavorare in tranquillità e con meno pressioni. Nello specifico, l’exploit di Thiago Motta potrebbe presto portarlo verso palcoscenici più grandi lasciando la panchina del Bologna vacante. In questo scenario potrebbe inserirsi De Rossi. Il tecnico ostiense potrebbe rappresentare un’idea sia per i rossoblu che per il Sassuolo, specialmente se i felsinei dovessero puntare su Dionisi per il dopo Motta.