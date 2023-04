Repulisti Juve, arriva subito ex Big del Napoli: ingaggio monstre

Il calciomercato si avvicina con il termine della stagione attuale. Tutte le squadre si stanno muovendo da tempo per il prossimo campionato e tra le idee della Juventus ce n’è una che fa tremare i tifosi del Napoli

I bianconeri sono infatti pronti a fare un tentativo per provare a riportare in Italia un ex calciatore degli azzurri che è da tempo un pallino di Massimiliano Allegri.

Il Napoli non aspetta altro che la matematica per festeggiare il terzo scudetto della sua storia. Un titolo ampiamente meritato per gli uomini di Spalletti che hanno dominato per tutta la stagione la Serie A e che sono ad un passo dalla certezza aritmetica del successo. Per gli azzurri però potrebbe arrivare una brutta notizia in sede di calciomercato con un ex bandiera del Napoli che potrebbe trasferirsi alla Juventus. La richiesta di Massimiliano Allegri infatti è chiara con il livornese che ha parlato con la società bianconera per capire se ci siano i margini per mettere a segno un colpo per la propria difesa.

Calciomercato Juventus, nel mirino un’ex Bandiera del Napoli

La Juventus ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly. Il classe 1991 non ha vissuto una grande stagione al Chelsea e potrebbe cambiare maglia in estate.

Il centrale piace da tempo alla squadra bianconera, intenzionata a riportare il senegalese in Serie A a partire dall’estate. Il giocatore era stato corteggiato dalla Juventus già durante la scorsa estate, decidendo però di accettare la proposta del Chelsea anche per non tradire la fiducia dei tifosi napoletani. Ora la sua avventura a Londra potrebbe essere conclusa già dopo un anno. Il club londinese ha infatti vissuto una pessima annata vedendo pian piano sfumare tutti gli obiettivi stagionali e cambiando tre tecnici all’interno della stagione.

La rosa del Chelsea è decisamente troppo numerosa e la società si troverà a dover cedere diversi calciatori durante la prossima estate. Koulibaly non ha convinto a pieno e potrebbe essere uno dei sacrificati. Per non incorrere in una minusvalenza, il club inglese potrebbe dare l’ok alla cessione in prestito ai bianconeri con una formula simile a quella che è stata utilizzata per Lukaku all’Inter durante l’estate del 2023. A complicare i piani della Juventus c’è comunque l’ingaggio percepito dal difensore che ha un accordo da circa 11 milioni l’anno con il Chelsea.

Un affare che non farebbe sicuramente felici i tifosi del Napoli, molto legati al difensore senegalese, diventato uno dei migliori nel suo ruolo proprio con la maglia azzurra. La vittoria dello scudetto però renderebbe sicuramente meno duro da digerire un eventuale ‘tradimento’ da parte del classe 1991.