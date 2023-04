Annunciato l’addio: Juve-Bayern, si chiude in prestito

La Juventus si appresta ad affrontare un finale di stagione molto intenso ma, nonostante questo, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa in estate.

Dopo il passaggio del turno alle semifinali di Europa League grazie alla vittoria contro lo Sporting, la Juventus si prepara ad affrontare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera pare essere molto attiva sul calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il reparto che la vecchia signora intende rinforzare è la difesa, che può subire una vera e propria rivoluzione in estate. Oltre agli addii di Juan Cuadrado e Alex Sandro che appaiono oramai certi, chi può lasciare Torino è Leonardo Bonucci, che potrebbe decidere di provare una nuova esperienza. Proprio per questo la società bianconera si sta guardando intorno, tanto che pare aver già individuato il giusto profilo per rimpolpare il reparto arretrato.

La Juventus guarda in Germania, il Bayern Monaco è avvisato: obiettivo Mazraoui

Nonostante il finale di stagione infuocato che attende la Juventus sul campo, la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato estivo.

Oltre ai rinnovi contrattuali di Angel Di Maria e Adrien Rabiot in scadenza a giugno, la vecchia signora lavora per aggiungere tasselli importanti alla propria rosa, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando a quanto riportano dalla Germania, il profilo individuato dai bianconeri è quello di Noussair Mazraoui, terzino destro marocchino classe 1997 del Bayern Monaco. Il calciatore, arrivato dall’Ajax la scorsa estate per circa 20 milioni di euro, non sta trovando molto spazio a Monaco di Baviera, viste le sole 21 presenze collezionate tra campionato e coppe. Il difensore è rappresentato da Rafaela Pimenta, stessa agente di Paul Pogba.

Visti gli ottimo rapporti tra i due club dopo l’affare de Ligt, la Pimenta potrebbe portare il calciatore marocchino alla corte di Massimiliano Allegri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo stesso calciatore, in una recente intervista rilasciata al quotidiano Abendzeitung, ha fatto chiaramente capire di essere molto insoddisfatto dell’impiego nel Bayern. Proprio per questo, il classe 1997 prenderebbe in grande considerazione un approdo in Italia, soprattutto in un grande club come la Juventus. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con la vecchia signora che tenta il colpo Mazraoui. Allegri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.