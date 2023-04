Il Milan pesca in ‘Serie B’: affare verso la chiusura

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per acquisti a sorpresa: dalla Francia c’è stato un accostamento rapido, può arrivare dalla ‘Serie B’

Il calciomercato rossonero è sempre molto attivo come ha dimostrato ampiamente in questi anni. Con l’arrivo di Maldini le dinamiche in casa Milan sono cambiate completamente: sono arrivati così i primi successi puntando su giovani profili subito pronti anche per il presente. Da Tomori a Maignan passando per la scommessa Kalulu, che è diventato uno dei giocatori affidabili di Stefano Pioli nonostante la giovane età.

Il Milan ha raggiunto anche le semifinali di Champions League superando l’ostacolo Napoli ai quarti: ora ci sarà il derby contro i cugini dell’Inter per vedere chi centrerà la possibile finale. In quest’ottica il club rossonero è già al lavoro per porre le basi in vista della prossima stagione. A partire da quest’estate, potrebbero arrivare colpi a sorpresa: il Milan sta già discutendo per recultare nuove leve davvero interessanti.

Milan, colpo a sorpresa: Maldini l’ha seguito a lungo

Novità interessanti in casa Milan per arrivare a giocatori di assoluto valore: la società rossonera ha dimostrato di lavorare alla grande con prospetti interessanti anche di giovane età. Nel mirino un talentuoso centrocampista classe 2000, pronto a cambiare aria partendo dalla Serie B inglese, la corrispondente Championship.

Come svelato in esclusiva dal portale francese “Footmercato.net” il Milan sarebbe molto interessato al centrocampista dello Sheffield United, Iliman Ndiaye, che continua a piacere tanto al club rossonero. Le due società potrebbero così chiudere l’affare in ottica futura per arrivare a lavorare alla grande in vista della prossima stagione. Nella sessione estiva di calciomercato è stato anche cercato da numerosi top club della Premier League, ma lo Sheffield ha fatto di tutto per trattenerlo. L’inizio stagionale ha sorpreso tutto partendo a raffica con 5 gol e 1 assist per poi essere convocato anche con la Nazionale del Senegal. Ora può vantare uno score di tutto rispetto con 14 reti complessive e ben nove assist vincenti ai propri compagni.

Il fantasista di origini francesi ha avuto tante richieste in questi mesi, ma il Milan potrebbe avere la meglio anticipando la folta concorrenza. Ha imparato a dribblare gli avversari proprio grazie agli insegnamenti del ballo: un movimento sincronizzato e coordinato che gli aperto le porte del calcio che conta. Ora il calciomercato rossonero potrebbe riservare così nuove sorprese in vista della prossima stagione.