Koulibaly torna in Serie A, affare in prestito: beffata la Juve

Dopo solamente un anno dal suo arrivo in Premier League, Kalidou Koulibaly potrebbe seriamente lasciare l’Inghilterra e soprattutto il Chelsea

Fino a questo momento della stagione Koulibaly non è riuscito a mantenere alte le aspettative che il club aveva su di lui. Tanto è vero che i tifosi dei ‘Blues’ si stanno ancora chiedendo se sia stato il caso di acquistarlo dal Napoli per una cifra comunque importante (quasi 40 milioni di euro).

Il suo ritorno in Serie A non è assolutamente un sogno. Tanto è vero che una delle società interessate al suo ritorno potrebbe essere la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, però, è in netto svantaggio visto che c’è un’altra società che è pronta ad approfittarsi di questa situazione. La stessa che intende acquistare sì il calciatore, ma solamente in prestito.

Chelsea, Koulibaly può andare via in prestito: Juventus beffata

Da migliore difensore della Serie A fino ad arrivare ad uno dei tanti in Premier League. Questo è il pensiero di buona parte degli appassionati del massimo torneo inglese. Il 31enne, capitano della nazionale senegalese, non è riuscito ad imporsi in uno dei campionati più importanti e seguiti al mondo. D’altra parte, però, c’è da considerare che mai come in questa stagione il Chelsea sta vivendo uno dei periodi più bui della sua storia. Il rischio che non possa qualificarsi per nessuna competizione europea, la prossima stagione, è molto alto.

La classifica non sorride agli uomini di Lampard (terzo allenatore dopo gli esoneri di Tuchel e Potter). Una situazione caotica nella dirigenza. E’ pronta una vera e propria rivoluzione. A pagarne le spese proprio il calciatore inquadrato in foto che potrebbe ritornare in Italia. Non alla Juventus che ci aveva fatto più di un pensierino. I bianconeri rischiano di farsi beffare dal club rivale che ha messo gli occhi sul forte difensore. Non è affatto un mistero che l’Inter sia sempre stata interessata all’acquisto dell’ex Genk.

Tanto è vero che l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha intenzione di effettuare una operazione in ‘stile Lukaku‘. Ovvero chiederlo in prestito con un diritto di riscatto ad una cifra “abbordabile”. In attesa di capire se il belga verrà riscattato o meno, la ‘Beneamata’ è pronta a chiedere in prestito il calciatore. Lo stesso che non rifiuterebbe affatto la destinazione. L’obiettivo è quello di dimenticare un anno difficile trascorso in Inghilterra. Da capire se il Chelsea è disposto ad effettuare questo tipo di operazione, contribuendo – come fatto per Lukaku – al pagamento di almeno metà stipendio fissato sugli 11 milioni di euro netti.