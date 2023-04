La scadenza si avvicina, sgambetto Juve al Milan

Il Nazionale britannico, già punto fisso della big, potrebbe non rinnovare il suo contratto: la Juve brucia il Milan sul tempo

È talmente indispensabile nello scacchiere tattico di Guardiola, che quando il club inglese si è trovato ‘costretto’ a scegliere tra lui e un nazionale portoghese ambìto dal Bayern Monaco, ed in cui poi il luistano si è trasferito in prestito con diritto di riscatto a favore dei bavaresi, non ha avuto dubbi. Troppo importante la sua presenza, anche in termini di carisma, per pensare di potersene privare. Almeno nell’immediato. A lungo termine però, guardando al futuro, il discorso potrebbe essere molto diverso. Lo sa bene la Juve, che lo ha messo nel mirino per il 2024. O, chissà, forse anche prima.

Stiamo parlando di Kyle Walker, lo stantuffo di destra del Manchester City, l’esterno basso a cui il tecnico spagnolo non rinuncia praticamente mai. Fermato da un infortunio all’inguine che lo ha messo fuori gioco per un oltre un mese nel periodo immediatamente antecedente al Mondiale, Walker si è ripreso il posto da titolare appena tornato a disposizione. ‘Cacciando’ di fatto Joao Cancelo, che il club britannico ha appunto ceduto al Bayern. A dispetto di uno status certificato dalle presenze e dal rendimento però, il nazionale inglese non ha ancora discusso coi Citizens il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2024. Il Milan, che per primo ha deciso di monitorare una potenziale e interessantissima occasione di mercato, deve però guardarsi dalla concorrenza della Juve. Che fa sul serio.

Colpo in salsa inglese, è battaglia Juve-Milan

Come detto, il calciatore britannico non ha ancora discusso i termini del rinnovo con la società. La voglia di cambiare aria, di provare una nuova esperienza dopo aver vinto di tutto e di più con la maglia del City – quest’anno potrebbe anche arrivare il tassello mancante, la Champions League – stuzzica la fantasia del calciatore. Già accostato anche all’Aston Villa, che come Milan e Juve fiuta il grande colpo, Walker deve prendere una decisione.

Per adesso le due italiane restano vigili in attesa di sviluppi, coi bianconeri che tuttavia sembrano, almeno in questa fase, più decisi. Qualora nella prossima estate non vi fossero novità sul fronte contrattuale, il club inglese dovrà giocoforza pensare ad una cessione a costi contenuti, considerando l’approssimarsi della scadenza dell’accordo. Di tempo ce n’è ancora, anche se non molto. E le lusinghe bianconere avanzano spedite verso un’auspicata offerta che possa convincere il calciatore a sposare il progetto bianconero. Con buona pace del Milan, che pure aveva annusato l’affare prima di tutti.