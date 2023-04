Dal bianconero al Milan: ha chiesto la cessione

Il calciomercato del Milan inizia a respirare la possibilità di un grande colpo: lascia i bianconeri, così Maldini lo regala a Pioli

Il Milan è pronto a vivere un finale di stagione assolutamente avvincente. Archiviato il bel successo sul Lecce, ci sarà adesso da sudare per il doppio big match in campo europeo contro l’Inter.

La Champions League rimane un palcoscenico particolare per la società rossonera che spera di festeggiare ulteriormente, con l’approdo alla finale del 10 giugno che si terrà a Istanbul. Dal campo al calciomercato il passo è breve e per la dirigenza di via Aldo Rossi è tempo di pianificare le strategie per la stagione che verrà. In particolar modo, in attacco, potrebbero prospettarsi una serie di cambiamenti di primissimo piano. Ibrahimovic, in primis, rischia di appendere gli scarpini al chiodo: lo svedese ha continui problemi fisici e le possibilità che si ritiri sono concrete. Occhio poi a Origi che non ha convinto e potrebbe dire addio regalando una plusvalenza ai rossoneri: con Giroud che resterà ancora un anno, l’intrigo più preoccupante riguarderà Leao. Ma le attenzioni sono rivolte anche agli innesti che completeranno e a tratti rivoluzioneranno il nuovo attacco del Milan. Novità dall’Inghilterra che fanno felice Pioli: ecco di chi si tratta.

Lascia i bianconeri e va al Milan: Maldini show

Secondo quanto viene riportato da ‘Footballinsider247.com’, uno dei gioielli del Newcastle potrebbe decidere di dire addio alla maglia bianconera durante la prossima estate. Si tratta di Allan Saint-Maximin, ala francese di 26 anni che da quattro si è trasferito in Inghilterra.

Il giocatore, con la qualificazione dei ‘Magpies’ alla prossima Champions League virtualmente ad un passo, sembrerebbe spaventato alla possibilità di diventare solo una riserva nella squadra di Howe. Ecco perchè la sua cessione durante il calciomercato estivo viene definita come possibile e a tratti, alle giuste condizioni, addirittura probabile. Chi potrebbe approfittarne è il Milan che al gioiello transalpino ci ha già pensato ai tempi del Nizza e che adesso potrebbe tornare alla carica per strapparlo al Newcastle. Attualmente ko per un infortunio alla coscia, Saint-Maximin quest’anno ha collezionato 26 presenze tra Premier League ed EFL Cup, con 1 gol e 5 assist vincenti all’attivo. Numeri che non sempre hanno soddisfatto la società inglese che potrebbe anche valutarlo l’addio, alle giuste condizioni. Il Milan come anticipato ha già sondato il terreno negli anni scorsi e con la delicata situazione legata al futuro di Rafael Leao, la ricerca di un potenziale sostituto appare decisamente scontata per mano di Maldini e Massara.

Il Newcastle lo scorso gennaio ha acquistato Anthony Gordon dall’Everton, ala sinistra costata la bellezza di 45 milioni di euro al club bianconero. Un potenziale assist al Milan, che potrebbe approfittare della situazione – grazie anche alla volontà di Saint-Maximin di giocare con continuità in un campionato competitivo come la Serie A – e regalarlo a Pioli durante il calciomercato estivo. Situazione dunque in divenire, ma il profilo del talento francese può tornare ad essere centrale nei pensieri di Maldini e Massara per potenziare l’attacco del ‘Diavolo’ in vista del prossimo anno.