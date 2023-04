È già deciso: De Zerbi sarà il nuovo allenatore

Roberto De Zerbi è pronto ad affrontare una nuova avventura sportiva, cresce così il suo percorso di allenatore dal gioco spettacolare

C’è una big che sta puntando con decisione sull’ex tecnico del Sassuolo, desiderato da tanti club in Serie A e all’estero. Nel prossimo futuro c’è una meta davvero importante che darà a De Zerbi ampio spazio per sperimentare il suo calcio offensivo.

I risultati gli danno ragione e, con ogni probabilità, entrerà anche nella storia della Premier League. Roberto De Zerbi può essere considerato già sin da ora come uno dei tecnici rivelazione del calcio inglese, che sta portando il Brighton a uno storico traguardo. La sua squadra ha tre gare in meno rispetto alle contendenti e può tranquillamente conquistare un posto in Europa, mettendosi dietro squadre ben più talentuose come il Chelsea.

Qualcosa a cui nessuno avrebbe mai creduto dopo l’avvicendamento in panchina con Potter, ma vanno dati i grandi meriti al tecnico italiano di aver saputo entrare in punta di piedi e diventare subito decisivo. Ciò che si augurano anche i tifosi di una big per il prossimo futuro, De Zerbi sembra l’obiettivo numero uno in panchina.

De Zerbi in bianconero, ci siamo

L’incredibile stagione del tecnico col Brighton si è fermata in coppa ai rigori contro lo United, altrimenti l’annata sportiva sarebbe stata ancora più esaltante, già solo nell’affrontare una finale col City. De Zerbi è diventato una sorta di special one italiano, l’uomo che sa fare giocare un calcio offensivo con interpreti diversi fra loro e in ogni modalità. Gioco spettacolare in Serie A, concretezza allo Shakthar prima del conflitto, rivoluzione in Premier: nel mirino dell’Inter, De Zerbi può essere il nuovo allenatore del Tottenham.

Dopo l’esonero di Stellini e il breve interregno di Mason, gli Spurs potrebbe affidare la panchina al tecnico bresciano. Ha una clausola con il Brighton di 13 milioni di euro, il Tottenham punta su un nuovo allenatore italiano che abbia però idee moderne e soprattutto valorizzi tutta la rosa. L’ipotesi sta prendendo piede proprio perché piacciono i metodi utilizzati e la stima dei calciatori, spesso i calciatori del Brighton sottolineano come sia una sorta di padre, anche se esige molto in campo.

Un aspetto fondamentale, il Tottenham ha tante stelle ma poco propense al sacrificio (come sottolineato da Antonio Conte), al contempo i big hanno evidenziato come i rapporti umani negli ultimi periodi non siano stati esaltanti. La soluzione De Zerbi sarebbe l’ideale per gioco, spogliatoio e riscatto in Premier League.