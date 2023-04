La Juve dimentica Rabiot: lo manda Mourinho

Rabiot è pronto a lasciare la Juventus: la dirigenza è ingolosito da un nome in particolare per l’eredità del francese

La sconfitta contro il Napoli, all’Allianz Stadium, continua a bruciare molto alla Juventus di Massimiliano Allegri. La rete last minute di Raspadori ha di fatto consegnato, quasi aritmeticamente, lo scudetto agli azzurri.

In casa Juventus c’è delusione e voglia di grande rivalsa, soprattutto perchè non è ancora stata pronunciata la sentenza definitiva riguardo la penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie. Un -15 che, per mesi, ha pesato come un macigno sulle spalle dei bianconeri che ora come ora attendono il responso definitivo che potrebbe comunque portare una pena all’attuale classifica di Serie A. I prossimi venti giorni saranno poi cruciali per comprendere come si chiuderà l’annata ed eventualmente quali saranno gli obiettivi centrati dal ‘Conte Max’ e dai suoi ragazzi. I 59 punti, al momento, garantirebbero l’ingresso alla prossima fase a gironi di Champions anche se l’UEFA, per la delicata situazione extracalcistica della ‘Vecchia Signora’, potrebbe finire per prendere duri provvedimenti nei confronti della Juventus. Ed intanto, a due mesi dalla riapertura della sessione estiva di calciomercato, le idee non mancano nè in entrata tantomeno in uscita. Diverse le situazioni da tenere sotto controllo a partire dalla difesa. Cuadrado e Alex Sandro rimangono in scadenza il 30 giugno 2023 e non è affatto detto che il rinnovo arrivi per entrambi. Anzi. Occhio, poi, a quello che potrebbe essere il difensore centrale da consegnare all’allenatore livornese visto che i bianconeri proprio in quella parte della retroguardia possono puntare per il futuro solo su Bremer.

Rabiot saluta: l’erede costa 25 milioni

A centrocampo, dato per scontato il ritorno al PSG di Leandro Paredes dopo il prestito, il nodo principale e tanto caro ad Allegri resta sempre quello legato ad Adrien Rabiot.

Il talentuoso centrocampista francese ha il contratto in scadenza a fine stagione: seppur si stia chiacchierando su una possibile intesa per il rinnovo, non è affatto escluso che l’ex PSG decida di lasciare a parametro zero tra poche settimane. Un vuoto pesante da colmare per la dirigenza torinese che sta già scandagliando il mercato alla ricerca del profilo giusto, anche in ottica prospettiva, per dare nuove idee alla mediana bianconera. Ed una suggestione può arrivare direttamente dall’ultima rivale della Roma in Europa League: il Feyenoord. I giallorossi hanno superato lo scoglio approdando in semifinale, dove affronteranno il Bayer Leverkusen. Tra gli olandesi vi è un nome che piace molto alla Juventus: il capitano Orkun Kokcu.

Il club di Rotterdam, infatti, è rassegnato a perdere il giocatore in estate: la Juve può approfittarne, come perfetto erede di Rabiot. E se effettivamente il francese dovesse dire addio, il gioiello turco – classe 2000 – potrebbe finire per diventare il nuovo regista bianc0nero. Una mossa che consentirebbe a Locatelli di lasciare quella posizione in campo e tornare a fare la mezzala. Kokcu, che viene valutato dal Feyenoord circa 25 milioni di euro, quest’anno ha collezionato 42 presenze con 5 assist e ben 12 gol tra campionato e coppe.