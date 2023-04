Arriva Berardi in attacco: super scambio in Serie A

Una vita al Sassuolo per Domenico Berardi che del club neroverde è diventato un autentico simbolo. L’attaccante classe 1994 in estate potrebbe anche cambiare aria in Serie A: l’idea di scambio

Sono ormai passati alcuni anni dall’esordio sorprendente in Serie A nel settembre 2013, che ha dato il via alla carriera folgorante di Domenico Berardi. L’attaccante esterno di Cariati, dopo un girovagare dal punto di vista giovanile ha trovato proprio in neroverde dimora stabile, completando il proprio percorso di crescita ed arrivando a giocare anche in massima serie, con una prima annata in A da ben 16 gol.

Una vetta che aveva già fatto capire, appena 19enne, il valore che il ragazzo classe 1994 era in grado di portare in dote. Col passare del tempo Berardi è maturato sia mentalmente che fisicamente e che tatticamente, divenendo autentico simbolo del Sassuolo, assumendo anche i gradi di capitano, senza dimenticare la sua vincente esperienza anche all’Europeo del 2021 da protagonista. Una carriera passata quindi prevalentemente in neroverde, lì dove ha messo le radici con quel mancino delizioso che spesso e volentieri ha punito ed incantato allo stesso tempo, le grandi squadre. Da diverse sessioni si parla dell’esterno di Cariati in sede di calciomercato, salvo poi restare sempre al Sassuolo. A quasi 29 anni potrebbe però essere anche giunto il momento per lui di cambiare aria.

Calciomercato Lazio, il piano per arrivare a Berardi: spunta l’idea di scambio

La Lazio, impegnata nella corsa ad una delle prime quattro posizioni, andrebbe eventualmente a caccia di colpi Champions, qualora il club di Lotito ne strappasse il pass. Tra le priorità c’è un vice Immobile, ma anche un altro esterno d’attacco di valore per implementare la batteria a disposizione di Maurizio Sarri, che fa molto leva su quell’aspetto del gioco.

Il nome che stuzzica è proprio quello di Domenico Berardi, fresco di rinnovo fino al 2027, e per il quale la scorsa estate si era fatta avanti la Fiorentina. Le elevate richieste del Sassuolo da 40 milioni fecero desistere la viola, ma l’annata attuale, al di sotto delle aspettative, potrebbe anche contribuire ad un abbassamento del prezzo.

Secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ Lotito starebbe pensando di abbattere ulteriormente i costi con una contropartita tecnica come Cancellieri, che già in passato era stato cercato dai neroverdi. Con la Lazio ha giocato poco, ed andare altrove con maggiore spazio potrebbe giovare alla sua crescita personale. Proprio Cancellieri potrebbe quindi risultare una papabile chiave per l’affare Berardi.