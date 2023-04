Intimo e nient’altro: Carolina Stramare lascia di stucco

Un bikini che ci mostra il suo fisico statuario: lo sapevamo già, ma qui, Carolina Stramare ci lascia a bocca aperta

La modella italiana, classe ’99, Carolina Stramare, è la vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese: Miss Italia. Meravigliosa, Carolina ha degli occhi verdi in cui perdersi ed un viso davvero bellissimo. Ma non c’è solo quello e ben presto i fan se ne sono accorti, iniziando a seguirla sempre di più sui social.

La splendida mora dagli occhi chiari, infatti, ha anche un fisico pazzesco e seguendola su Instagram, non ci si può non accorgere. Infatti, la stupenda ventiquattrenne, appena raggiunta la fama ha iniziato ad essere super cliccata. Oggi, il suo profilo personale è seguito non a caso dalla bellezza di 490mila follower. E tra loro, ci sono anche diversi nomi famosi. Pian piano, la bellissima miss sta spopolando sul web.

Carolina hot: Stramare solo in intimo

Ovviamente, anche per motivi pubblicitari, ce la siamo ritrovata anche con vestiti davvero corti o anche in intimo, dove la meravigliosa ligure ha subito fatto capire di avere curve che possono togliere il fiato. Se sfruttate al meglio, state pur certi che i follower della ventiquattrenne italiana continueranno a salire. Ma d’altra parte, con una bellezza simile ed un corpo come il suo, nessuno si aspettava il contrario, a dirla tutta.

La tv: Carolina, dopo aver vinto Miss Italia nel 2019, si è subito data da fare, mostrando anche di saperci fare con il piccolo schermo. Per ora non l’abbiamo mai vista recitare, ma condurre, sì. Infatti, la bellissima genovese è già stata co-conduttrice di Scherzi a parte. Poi, è stata anche concorrente nell’edizione 2023 di Pechino Express, facendoci conoscere degli aspetti di una Carolina che non avevamo ancora ammirato.

Grazie ai social però, dicevamo, avevamo invece già visto di che pasta è fatta e con quali curve possa sedurre i suoi fan. Ebbene, la stupenda modella alta 179 cm, lo ha fatto ancora. Stavolta, i suoi seguaci sono rimasti proprio a bocca aperta ad ammirare. Guardate che scatto.

La mora indossa un gonnellino corto e trasparente sotto, facendoci impazzire con le gambe perfette, mentre sopra ha solo il reggiseno. Il suo lato A è da paura ed i fan non possono che lasciarle subito nuovi like. Più che meritati, senza dubbio. Sarà difficile dimenticarsi di questo scatto.