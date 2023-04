Kessie torna subito in Italia: Inter bruciata al fotofinish

Franck Kessie è pronto a fare ritorno in Italia, visto il poco impiego con la maglia del Barcellona. Per l’ivoriano si sono mossi due top club di Serie A

Il centrocampista del Barcellona Franck Kessie pare sempre più vicino a lasciare la Spagna. Il calciatore, infatti, è con le valigie in mano visto il poco impiego.

Il tecnico del club spagnolo Xavi non lo ritiene indispensabile, nonostante negli ultimi mesi lo abbia schierato con più frequenza. Sono 38 le gare disputate dal classe 1996 tra campionato e coppe, per una media di 41 minuti a partita. In queste occasiono ha realizzato tre reti e fornito tre assist, a dimostrazione che può essere utile alla causa blaugrana. Xavi, però, pare deciso a lasciarlo andare per puntare su altri profili. Sul calciatore c’è il forte interesse dell’Inter, anche se negli ultimi giorni un altro top club italiano pare intenzionato a fare sul serio.

Kessie, addio al Barcellona sempre più vicino: c’è la Juventus

L’avventura di Franck Kessie in terra spagnola pare dunque già giunta ai titoli di coda. Il centrocampista, quindi, è pronto a lasciare il Barcellona dopo solo un anno dal suo arrivo. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, oltre all’Inter che fu vicina ad acquistare il centrocampista già in inverno, anche la Juventus pare essersi messa sulle sue tracce. La ‘Vecchia Signora’ è alle prese con la situazione legata ad Adrien Rabiot, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno.

Complice anche il grande interesse pervenuto dalla Premier League, ad oggi non sembrano arrivare notizie positive in merito ad un prolungamento dell’ex Paris Saint Germain. Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera si sta muovendo, tanto da aver individuato nel centrocampista ivoriano il giusto profilo per rinforzare la zona centrale del campo.

Pur di liberarsi di un ingaggio pesante, il Barcellona pare disposto a valutare anche contropartite tecniche gradite al tecnico spagnolo. Si tratterebbe di un acquisto importante per la Juventus, che andrebbe ad aggiungere qualità ed esperienza alla propria rosa. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con i bianconeri decisi a fare sul serio per cercare di portare Franck Kessie a Torino. Dopo mesi di inseguimento, la beffa per l’Inter (che pensa ancora a uno scambio secco con Brozovic) pare essere dietro l’angolo. Massimiliano Allegri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ammesso che sarà sempre lui l’allenatore della Juve nella prossima stagione. Staremo a vedere.