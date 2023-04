Minigonna vertiginosa: la Canalis lascia tutti senza parole

Elisabetta Canalis torna in tutto il suo splendore a entusiasmare i fan, l’ex velina mostra foto da urlo su Instagram per la gioia dei suoi followers

L’ex velina è più in forma che mai, un fisico straripante per uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano e che si alterna con gli Usa, dove ha trovato una seconda fase della sua carriera.

Elisabetta Canalis lascia sempre senza fiato, per lei il tempo sembra non essersi fermato. Da vent’anni è una delle donne più amate dagli italiani, dal bancone di Striscia la Notizia passando per tante altre avventure il pubblico è sempre rimasto al fianco della bellezza made in Sardegna, arrivata sino al Festival di Sanremo insieme a Belen nel 2011.

Un amore costante quello del pubblico, ma qual è il segreto di tanta passione? Per molti quello di vederla come un punto di riferimento, l’attività fisica è rimasta sempre una costante, un fisico come quello di Elisabetta Canalis è costantemente allenato, dando spesso proprio dei consigli ai suoi fan. Che, in quest’ultimo caso, hanno ammirato, strabuzzando gli occhi, gli effetti sul suo fisico.

Canalis, il suo fisico è da urlo

Lascia senza parole nelle ultime immagini postate su Instagram, la Canalis è una forza della natura. In particolare, è il look della showgirl italiana che ha infiammato gli utenti, sempre più numerosi a seguirla. In questo caso su Instagram, sono 3,5 milioni circa i followers che hanno ammirato gli ultimi scatti della Canalis, che ha davvero incantato il pubblico.

Littlecrumb è diventata virale, appoggiata a un pick up ha mostrato un fisico da ventenne, che tranquillamente può essere scambiata come una studentessa universitaria. Un look da sballo, in top e gambe scoperte che entusiasma i suoi tanti ammiratori, Elisabetta Canalis nella sua ultima collezione di immagini ha lasciato tutti senza fiato, anche con altri primi piani davvero intensi e facendo sempre più innamorare i suoi fan.

Fan che si stanno schierando sempre più al suo fianco anche nella querelle con Maddalena Corvaglia, l’altra velina bionda dei primi anni Duemila. Le due erano amiche inseparabili, poi è successo qualcosa di irreparabile, come rivelato in questi giorni dalla stessa Corvaglia che ha motivato questa rottura. I fan stanno dalla parte della Canalis e sperano che quanto prima ci possa essere una reunion delle ex veline che tanto fecero sognare gli italiani anni fa.