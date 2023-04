Scambio alla pari e addio Juve: si chiude ora

Juventus, continuano ad arrivare pessime notizie in ottica calciomercato estivo: ecco lo scambio che manda su tutte le furie Allegri

Il campo ha parlato e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter non ha di certo lasciato felice Massimiliano Allegri. La sua Juventus è chiamata ad una reazione immediata anche perchè, tra meno di due settimane, c’è lo spartiacque stagionale.

La semifinale di Europa League contro il Siviglia è più vicina di quanto si pensi ed intanto in casa Juventus bisognerà fare i conti, ad inizio maggio, con quello che potrebbe essere il verdetto definitivo riguardo alla penalizzazione di 15 punti recentemene – e temporaneamente – annullata ai bianconeri. Mancano ancora due mesi alla riapertura ufficiale ma il centro dei pensieri del club torinese sarà certamente il calciomercato estivo. Molto cambierà alla rosa attualmente in mano al ‘Conte Max’: per i possibili rinforzi, però, giungono pessime notizie per uno dei big che da Torino hanno sognato a lungo. Achraf Ben Ayad su Twitter ha rivelato quella che rischia di essere una delle operazioni più calde della prossima sessione estiva di calciomercato. E, indirettamente, anche la Juventus potrebbe essere coinvolta: non in termini positivi ma sotto forma di una vera e propria beffa per le entrate bianconere.

Niente più Juve: super scambio in Spagna

Secondo quanto viene riportato, il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto in uno scambio tutto spagnolo con l’Atletico Madrid il cartellino di Ferran Torres per arrivare a Yannick Carrasco.

Il 23enne ex Manchester City, arrivato in Catalogna nel gennaio 2022 per 55 milioni di euro, è da tempo uno dei nomi maggiormente graditi ai vertici della società bianconera. La Juventus, infatti, nei mesi scorsi ha più volte sondato il terreno per valutare la fattibilità della cessione del giovane talento per consegnarlo subito a Massimiliano Allegri. Non se n’è fatto nulla e adesso, con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone di mezzo, la situazione non potrà che raffreddarsi in maniera definitiva per la ‘Vecchia Signora’. I blaugrana non hanno le possibilità economiche per spendere come in passato ed è per questa ragione che il profilo di Carrasco, assai gradito a Xavi, potrebbe arrivare a Barcellona solo con un grosso sacrificio.

Ed è qui che nascerebbe l’idea di scambio alla pari tra il belga e lo stesso Ferran Torres. Il classe 2002 quest’anno ha collezionato 39 presenze con 7 gol e 2 assist vincenti: il destino potrebbe portarlo lontano dai catalani e definitivamente fuori l’orbita della Juventus, lo scambio con l’Atletico Madrid è più vicino di quanto sembri.